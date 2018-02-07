Золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 11,5% за месяц 4 7.02.2018, 10:52

Потери составили почти 840 миллионов долларов.

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 февраля 2018 года, по предварительным данным, составили 6 477,4 млн долларов США (в эквиваленте), сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

По словам специалистов, за январь текущего года ЗВР снизились на 837,9 млн долларов, или на 11,5 %.

— Снижение уровня международных резервных активов обусловлено плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму порядка 1,4 млрд долларов, из которых 835,8 млн долларов составили обязательства Республики Беларусь по государственным облигациям, размещенным на международном финансовом рынке, — прокомментировали в управлении.

В то же время эксперты отмечают: поддержанию уровня золотовалютных резервов в январе способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, поступление средств от продажи Нацбанком и Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте. Положительное влияние на уровень резервов также оказало увеличение стоимости монетарного золота.

— За 2017 год золотовалютные резервы Беларуси в определении ССРД МВФ увеличились на 2,4 млрд долларов (на 48,5 %) — до 7 315,3 млн долларов, — уточнили в НБРБ.