Тиллерсон: Россия уже пытается вмешаться в американские выборы 7.02.2018, 10:59

Рекс Тиллерсон

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Это может обернуться для Кремля серьезными последствиями.

Государственный секретарь Рекс Тиллерсон заявил, что Соединенные Штаты плохо подготовлены для того, чтобы помешать России вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс в 2018 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я бы не сказал, что мы лучше подготовлены, потому что россияне тоже адаптируются. Дело в том, что если они намерены вмешаться, они найдут способ сделать это. Мы можем принять меры, однако если они решат, что будут это делать, то предотвратить это будет очень трудно", - отметил госсекретарь во время своего визита в Колумбию.

По его словам, Россия уже пытается вмешаться "в США в 2018" еще до проведения промежуточных выборов в Конгресс, как это было на всеобщих выборах в 2016 году.

Тиллерсон также отметил, что вмешательство России в волеизъявление американцев будут иметь последствия.

"Я считаю, что важно продолжать говорить России: "Послушай, ты думаешь мы не видим, что ты делаешь? Мы это видим, и вам необходимо остановиться. Если вы этого не сделаете, то продолжите навлекать последствия на себя", - сказал политик.

Ранее глава ЦРУ Майкл Помпео также выразил убеждение в том, что Россия постарается повлиять на исход нынешних выборов в Конгресс США, которые должны состояться в ноябре 2018 года. Вместе с этим, он считает, что Соединенные Штаты готовы противостоять этим попыткам.

Напомним, Россию подозревают в воздействии на голосование во время выборов президента Соединенных Штатов в 2016 году.

17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательство России в президентские выборы.

В рамках дела Мюллер вызвал на допрос генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Он стал первым из администрации Трампа, который давал показания по этому делу.

В свою очередь готовность под присягой свидетельствовать заявил и сам президент Дональд Трамп.

Вместе с тем, он неоднократно заявлял об отсутствии какого-либо "заговора" с Россией.