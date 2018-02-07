Организаторы празднования 100-летия БНР предупредили Мингорисполком 1 7.02.2018, 11:11

Минские власти против белорусской независимости?

Вчера представители Национального оргкомитета по празднованию 100-летия образования Белорусской Народной Республики Павел Северинец и Максим Винярский попытались записаться на прием к председателю Мингорисполкома Андрея Шорцу.

Как сообщила пресс-служба оргкомитета, это уже четвертая попытка провести переговоры с властями по поводу празднования # БНР100.

Сотрудница горисполкома, ответственная за запись на прием к руководству, отказалась сделать это.

Винярскому и Северинцу предложили оставить письменное обращение к заместителю председателя Мингорисполкома и еще раз объяснить, зачем необходима встреча. Это и было сделано. Сотрудники пообещали передать обращение членов Оргкомитета заместителю председателя Мингорисполкома Юрию Уральскому в течение часа. Оппозиционным политикам предложили ждать ответа.

Относительно заявки на проведения массовой акции, начало которой запланировано на площади Якуба Коласа в 14:00 25 марта, было разъяснено, что она находится на рассмотрении у председателя Мингорисполкома.

«На сегодня никакого ответа нет. В свою очередь мы предупредили, что отказ от такой встречи руководством Мингорисполкома, может быть воспринято как не желание чиновников способствовать мирной реализации права народа на торжественное празднование 100-летия образования Белорусской Народной Республики.

Чиновников предупредили об ответственности за отказ в проведении встречи и обсуждения празднования Дня Воли», - сообщила пресс-служба.