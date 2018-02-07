«Дело о блокировке акций»: Интересы государства защитили грифом секретности 1 7.02.2018, 11:17

Акционеры продолжают оспаривать блокировку акций.

Речь идет об акциях трех компаний: «Минсктелекомстроя», «Белсвязьстроя» и «Слонимского картонно-бумажного завода „Альбертин“». Как выяснил tut.by, силовиков смущают некоторые сделки с ценными бумагами связанных юрлиц, а акционеры недоумевают, сколько такая неопределенность будет продолжаться. Потому что уже прошло 3,5 года, а распоряжаться собственностью, коей являются акции, все еще нельзя.

На минувшей неделе в экономическом суде Минской области рассматривались заявления компании «Продовольственная мануфактура», которая, к слову, находится в стадии ликвидации, об оспаривании блокировки акций «Минсктелекомстроя» и «Белсвязьстроя». Компания не может ликвидироваться, потому как остался нераспределенный актив в виде заблокированных акций. Она их хотела бы продать, но не может это сделать.

Напомним, 28 ноября 2017 года Верховный суд признал право миноритариев трех вышеперечисленных компаний распоряжаться акциями по своему усмотрению. «Достаточных и убедительных доказательств, подтверждающих наличие у департамента по ценным бумагам министерства финансов оснований для защиты интересов Республики Беларусь путем совершения обжалуемых действий, а также подтверждающих наличие таких интересов у государства, нуждающихся в такой защите, в ходе судебного разбирательства представлено не было», — говорится в решении ВС. Письма КГК «не содержали сведений об интересах государства, в целях защиты которых предлагалось блокировать акции».

В ходе прошедшего 29 января заседания стало известно, каким именно образом департамент по ценным бумагам исполнил постановление ВС о разблокировке акции. Так, 4 января 2018 года Минфин вынес предписание разблокировать акции с 05.01.2018 с 17.00 и в этот же день вынес новое предписание об их блокировке с 05.01.2018 с 17.20. Фактически акции были в свободном обращении в течение 20 минут.

Кроме того, КГК представил суду документ, датированный декабрем 2017 года, которым обосновывает необходимость новой блокировки акций. Данный документ обозначен грифом «Для служебного пользования», в связи с чем ознакомиться с ним может только суд и содержащаяся в нем информация для акционеров носит закрытый характер. «В ходе судебного заседания и Департамент по ценным бумагам, и Комитет государственного контроля не пояснили, защиту каких именно интересов Республики Беларусь преследует блокировка акций», — констатирует управляющий партнер адвокатского бюро «Вердикт» Екатерина Желтонога.

«Интересы [государства] раскрыты в письме [под грифом ДСП], — утверждают в КГК. — Комитет исследовал информацию, которая поступала из разных источников, и которая является, в том числе, конфиденциальной. В частности, рассматривался реестр акционеров, аналитика по совершаемым сделкам, мнения госорганов». Под прицелом были «разные юрлица, которые связаны общими интересами».

По информации журналистов, в «Минсктелекомстрое», «Белсвязьстрое» и слонимском «Альбертине» имеют пакеты акций структуры, связанные с группой «Финансово-инвестиционные технологии «Аль Систем». Она является управляющей компанией для предприятий, занимающихся производством, оптовой и розничной торговлей, услугами, грузоперевозками, девелопментом. Под управлением находится порядка 14 фирм с общим штатом 3 тысячи человек.

Ранее в КГК говорили, что предложение ограничить распоряжение акциями слонимского картонно-бумажного завода связано «в связи с многочисленными обращениями работников и акционеров «Альбертина» (более 500 человек), Гродненского облисполкома и Слонимского райисполкома в целях сохранения социальной стабильности региона, в том числе на рынке трудовых ресурсов, а также в целях защиты интересов государства». В КГК сказали, что имеется обращение около 200 сотрудников «Минсктелекомстроя» о блокировке акций.

«Формально постановление Верховного суда было исполнено, а по факту нарушение прав акционеров продолжается. И с учетом позиции, которая была озвучена в суде, рассчитывать на уважение к институту права собственности со стороны государственных органов не приходится. Более того, сейчас возможности акционеров по защите их интересов в судебном порядке при оспаривании новой блокировки акций существенно ограничены, — говорит Екатерина Желтонога. — Такой подход вызвал повсеместное возмущение: акции заблокированы уже 3,5 года, вменяемых объяснений о причинах блокировки собственникам не предоставлено, обращение в суды не приводит к реальному результату».

По неофициальной информации, акционеры готовят коллективное обращение к Лукашенко о ситуации, которая происходит в «Минсктелекомстрое» и «Белсвязьстрое», в которых часть акций находится в управлении Минсвязи.

В Минфине отказались от комментариев.