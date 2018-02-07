Родионов выставил на благотворительный аукцион свои «счастливые бутсы» 7.02.2018, 11:26

Вырученные от продажи деньги пойдут на лечение 3-летнего Даниила Карповича из Кобрина.

На благотворительный аукцион выставлены бутсы экс-форварда БАТЭ Виталия Родионова, в которых он в июле 2017 года забил 200-й гол в карьере, пишет "Прессбол".

Все вырученные от продажи деньги пойдут на лечение 3-летнего Даниила Карповича из Кобрина. У мальчика синдром Гольденхара — редкая болезнь, при которой у ребенка почти нет ушей. Но это можно исправить: на лечение (имплантацию слухового аппарата и восстановление ушных раковин) нужно около 102 тысячи долларов.

Напомним, в этом году Родионов завершил карьеру, забив в последнем матче чемпионата Беларуси гол в ворота "Городеи", который позволил БАТЭ завоевать 14-е золото первенства.

Виталий Родионов стал игроком БАТЭ в 2006 году (за это время была лишь годичная отлучка в германский "Фрайбург") и с тех пор в каждом сезоне примерял золотые награды чемпионата Беларуси, каковых собрал 11. Помимо этого, завоевал в рядах борисовчан три Кубка и пять Суперкубков страны и установил наибольшее количество клубных рекордов.

Нападающий собрал множество индивидуальных наград: лучший бомбардир высшей лиги (2008, 2013, 2016), лучший футболист чемпионата Беларуси (2008, 2013), лучший нападающий национального первенства (2010, 2011, 2012, 2013, 2016). Он является членом престижных клубов — белорусских бомбардиров и Сергея Алейникова. Всего Родионов сыграл за БАТЭ во всех турнирах 412 матчей, забил 160 мячей и сделал 72 голевых паса.

Форвард возглавляет список самых полезных игроков по системе "гол + пас" за всю историю БАТЭ. На счету футболиста 233 очка. В составе национальной сборной Беларуси провел 48 матчей и забил 10 мячей.

После завершении карьеры игрока, Виталий Родионов стал спортивным директором БАТЭ.