The Times : В тихой гавани для олигархов начинается шторм 5 7.02.2018, 11:31

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Богатые россияне пытаются вернуться на родину.

Как в кино: сезон охоты на олигархов

Лондон теперь уже не такая тихая гавань для российских олигархов в изгнании, пишет в газете Times Миша Гленни, по книге которого снят фильм "Макмафия", сообщает bbc.com.

Как рассказывает британский писатель, Александр Литвиненко до приезда в Лондон просил в Анкаре политического убежища у Соединенных Штатов.

Американцы проверили его мутное прошлое и отказали. Разговаривавший с ним агент ЦРУ дал бывшему сотруднику КГБ ценный совет: "Почему бы вам не попробовать Лондон? Они любого стерпят. Вон, даже Березовского приняли".

В 90-х Березовский был известен как крестный отец Кремля из-за своего влияния на понемногу спивавшегося Бориса Ельцина.

Также как и отец главного героя "Макмафии" Дмитрий Годман, Березовский страдал от жизни на чужбине. В 2013 году он был найден мертвым в своем особняке в Аскоте.

Для Литвиненко, пытавшегося скрыться от своих бывших коллег по КГБ, история тоже закончилась плохо. В 2006 году ему подмешали в чай радиоактивного полония, и в Британии считают, что тут не обошлось без российских властей.

Смерть Литвиненко стала причиной серьезного осложнения британо-российских отношений, и с тех пор лучше они не стали.

Теперь эти отношения, скорее всего, еще больше ухудшатся: британское правительство объявило о намерении разобраться с капиталами сомнительного происхождения, которые за 20 лет осели в Лондоне.

Эта новость кое-кому явно не понравилась: как утверждает бизнес-омбудсмен Борис Титов, некоторые богатые россияне уже спрашивают, не простят ли им российские власти их прежние прегрешения, если они вернутся на родину.

Еще одним ударом по российским богачам стал американский санкционный список, куда попали более сотни так называемых олигархов.

Новый порядок, при котором богатые иностранцы должны будут доказать происхождение сумм выше 50 тыс. фунтов, считает Миша Гленни, поможет подрезать крылышки коррупционерам и преступникам.

Проблема, продолжает Миша Гленни, не в самих русских, а в либеральной налоговой системе, которую долгое время поддерживали и консерваторы, и лейбористы.

Российские богачи уезжали на Кипр, в Израиль, Австрию, Испанию, Швейцарию и США. Но мало что могло соперничать с Лондоном.

Россияне традиционно любят все английское: воспитатели, обучающие отпрысков русских богачей английскому этикету, зарабатывают здесь больше 65 тыс. фунтов в год.

В Англии живет масса похожих на Алекса Годмана из "Макмафии" молодых русских, получивших образование в ведущих школах.

Для самих школ русские - просто золотая жила, ведь они проявили себя щедрыми спонсорами.

Но это не простая щедрость, это часть процесса, известного как отмывание репутации. Перевезя в страну свои деньги, таким людям нужно проявить себя здесь щедрым филантропом. Или, например, владельцем футбольного клуба.

Самым привлекательным для богатых иностранцев в этой системе было то, что никого не интересовало происхождение их денег.

Нынешняя инициатива правительства, как заключает Миша Гленни, - это серьезная и заслуживающая внимания попытка искоренить в Британии культуру "Макмафии".

Скандальное IPO

Газета Daily Telegraph сообщает, что британская разведка МИ-6 обеспокоена тем, что фирма российского олигарха, имеющего отношение к оборонному комплексу, вышла на Лондонскую фондовую биржу, разместив на ней акции примерно на миллиард фунтов.

Имеется в виду IPO компании Олега Дерипаски EN+, состоявшееся в ноябре прошлого года.

Разведка встревожена тем, что первичное размещение акций EN+ на лондонской торговой площадке было одобрено без консультаций с разведывательными службами.

Дело в том, что EN+ владеет почти половиной акций компании РУСАЛ, находящейся под западными санкциями.

На сайте РУСАЛа до недавнего времени сообщалось, что компания производит металлический порошок, используемый в военной промышленности. Олег Дерипаска - президент РУСАЛа.

По информации Daily Telegraph, такой порошок использовался при производстве ракеты "Бук", которой в 2014 году, по заявлениям голландских следователей, был сбит над Украиной авиалайнер, совершавший рейс MH17.

Кроме того, компанией EN+ частично владеет банк ВТБ, находящийся под американскими и европейскими санкциями.

Высокопоставленный сотрудник британской разведки назвал скандальным решение позволить это IPO.