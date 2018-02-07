Режиссер заменила себя картонной копией на встрече номинантов на «Оскар» 1 7.02.2018, 11:40

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Аньес Варда решила пошутить над своими коллегами по цеху.

Французский режиссер Аньес Варда не смогла приехать на традиционный завтрак номинантов на премию «Оскар», который состоялся 5 февраля. И прислала вместо себя несколько картонных фигур, сообщает Meduza.

Их на мероприятие принес художник JR, соавтор Варда по документальному фильму «Лица, деревни», номинированному на «Оскар». На одной из картонных копий Варда держит в руках кота, на другой тянется к шляпе, которую надел JR.

Фильм «Лица, деревни» рассказывает о путешествии Варда и JR по Франции. Картина номинирована на звание лучшего документального полнометражного фильма. Для 89-летней постановщицы это первая номинация на «Оскар». В случае победы она станет самым возрастным обладателем награды американской киноакадемии. В ноябре 2017 года режиссер получила «почетного Оскара».