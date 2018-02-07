Мать 8-х детей провела в декрете 16 лет, а теперь стала водителем автобуса 6 7.02.2018, 13:16

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Вера Ховрат имеет 11 лет водительского стажа.

Хрупкая Вера Ховрат только на первый взгляд может показаться беззащитной. На самом деле эта женщина с легкостью управляет автобусом и растит восьмерых детей. «Я нахрапистая», — говорит она о себе. Журналисты nn.by проехали с Верой по ее основному маршруту Жодино—Минск—Жодино и в очередной раз убедились в том, что стереотип про женщину как опасность на дороге скорее мертв, чем жив.

Такую землячку жодинцам подарила Мурманская область: в Кандалакше она прожила до двухлетнего возраста, после чего вся семья в поисках более мягкого климата переехала в Беларусь, в деревню Сосновая (это неподалеку от Кургана Славы).

Профессиональный путь начинала в медицине. Окончила профильный колледж, шесть лет проработала младшей медсестрой в операционной военного госпиталя. Но неожиданно оказалось, что у Веры аллергия на многие лекарства, поэтому с белым халатом пришлось распрощаться.

На тот момент они с мужем, с которым познакомились в Сосновой, уже планировали ребенка, и в 2001 году Вера родила первенца.

«Хотели двоих детей, а сегодня, после 20 лет совместной жизни, имеем восьмерых (6 мальчиков и 2 девочки). Я беременела, и каждый раз мы решали оставлять ребенка — не убивать же!» — рассказывает Вера, которая неожиданно для самой себя ушла в декрет на 16 лет и вышла из него только полгода назад.

«В конце концов, — добавляет многодетная мать, — какая разница: варить большую кастрюлю супа или маленькую».

У Веры было 11 лет водительского стажа, но она боялась, что не возьмут на работу из-за того, что у нее много детей.

Двое из детей Ховратов родились с гидроцефалией (избыточное скопление спинномозговой жидкости в мозгу). Для их семьи такое испытание не стало проблемой: родители много занимались с малышами, и сегодня они учатся в обычной школе.

Старшие дети давно помогают по хозяйству. Если надо, то и суп приготовят, и свинью накормят. Третий год Ховраты живут в своем большом доме, поэтому забот хватает. Недавно достроили баню, теперь хотят устроить на участке футбольное поле, установить каркасный бассейн. А еще же есть собаки и кошки!

«Земельный участок нам достался непросто, пришлось побороться. Часть дома строили по льготному кредиту, но остальное — за свои деньги. Если вы думаете, что орден многодетной матери сам собой приносит какие-нибудь бонусы и льготы, то ошибаетесь. За все надо бороться и доказывать, что ты имеешь на это право. Просто родить — мало», — рассказывает Вера.

Подход Веры к жизни состоит в непрерывной настойчивости. Она считает, что бессмысленно ждать подарков с неба — все надо добывать своими руками и ногами. И учить поступать других так же.

Орден матери действительно помог Вере, когда она решила выйти на работу. Младшему еще не было трех лет, и его не хотели брать в детский сад, но в результате помогли ее статус и настойчивость.

«Будучи в декрете, все думала, чем же буду заниматься дальше, в будущем. Сдала на права, чтобы скучно не было. Имею 11 лет стажа за рулем. Но что меня возьмут с этим опытом в автопарк, не верила до последнего. Почему? Ну какой начальник захочет принимать на работу маму, у которой столько детей? Таких желающих у нас мало. Поэтому я была в шоке, когда меня позвали на собеседование. Директор автопарка почти сразу меня нанял, без вопросов», — вспоминает Вера.

Сегодня женщина идет на работу с улыбкой и удовольствием. И не важно, что приходится вставать в четыре утра.

«Не каждый может взять на себя ответственность за целый салон пассажиров. Некоторым страшно перевозить даже нескольких пассажиров в маленьком автомобиле. А я не боюсь, хотя время от времени и подрезают другие водители. Мне в удовольствие, когда автобус полный, не люблю возить трех человек в салоне», — делится женщина.

Рабочая машина Веры — «пазик», на котором она возит людей в Минск, Боровляны и иногда по городу Жодино. На «мазах» поработать Вера хотела бы, но пока что не приходилось — их в автопарке немного.

Что действительно беспокоит Веру как водителя — так это беспечные пешеходы: «Я была бы благодарна всем людям, если бы они почаще смотрели по сторонам, переходя дорогу. Или если бы себя как-то обозначали ночью, хотя бы фонариком. Не надо думать, что автобус может резко затормозить на скорости».

Об отпуске женщина пока даже и не думает. Максимум, который она может себе позволить, — это выбраться с мужем на рыбалку, от этого хобби она в восторге. «Пока дети маленькие, надо работать. Да мы и сами по себе живчики — не можем без работы, поэтому отдыхать будем на пенсии», — честно признается героиня.

Завтра Вера снова приедет из своей деревни на станцию. Пока на улице еще темно, она получит путевой лист, включит в салоне радио, мелодии зазвучат фоном, и Вера будет возить людей туда-обратно по своему маршруту. Автобус идет — идет и жизнь.