Бобруйчанин выиграл суд у экспертов ДНК 15 7.02.2018, 11:54

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Жителю Бобруйска пришло заключение, что сын не его, а после оказалось — ошибка.

Перед тем как сыграть свадьбу, житель Бобруйска решил проверить: новорожденный малыш — его ребенок или нет. Мужчина обратился в Государственный комитет судебных экспертиз и получил документ, в котором черным по белому сказано: маленький Никита не его сын. Скандал, слезы, расставание. Спустя время выяснилось, что эксперты перепутали результаты анализа ДНК, пишет tut.by.

— Мне говорили, здесь работают лучшие эксперты, ошибки быть не может, но она случилась. Даже не хочется вспоминать, что наговорил девушке, прочитав: «Результаты, полученные при исследовании полиморфизма ДНК, биологическое отцовство по отношению к ребенку». Свадьбу отменили, расстались окончательно, семьи не сложилось, — рассказывает Александр (имена героев изменены по этическим соображениям. — Прим.).

Александр и Марина родом из Бобруйска, познакомились на работе три года назад, а через некоторое время стали жить вместе. Их отношения простыми не назовешь: пара то сходилась, то расходилась. Зимой 2016 года Марина сообщила молодому человеку, что ждет ребенка.

— Не то чтобы я не поверил, но закрались сомнения. До этого девушка говорила, что хочет забеременеть, ничего не получалось. Проходит две недели — и она уже в положении, — вспоминает Александр.

Мужчине 30 лет, уверяет, что был не против ребенка, но ревность к другому парню не давала ему покоя. Тем не менее, Александр сделал предложение Марине, свадьбу планировали сыграть летом 2016 года, даже заказали кафе.

— Я передумал в последний момент. Сказал, пусть родится ребенок, сделаем тест ДНК и тогда распишемся, — продолжает рассказывать Александр.

Пара опять распалась, в ноябре 2016 года мужчина забирал Марину и новорожденного сына из роддома, но жить каждый поехал в свою квартиру. Тема свадьбы периодически поднималась, до загса дело так и не дошло. Спустя несколько месяцев молодая мама обратилась в суд с иском о выплате алиментов.

— Я лично попросил Марину сделать тест ДНК, чтобы спать спокойно. Если сын мой — играем свадьбу, нет — разбегаемся, — уточняет Александр.

«Попросил выплатить моральный ущерб в 25 тысяч, суд присудил только 200 рублей»

Исследование решили делать в Минске в Государственном комитете судебных экспертиз. В документах указано, что судебный эксперт-биолог имеет высшее медицинское образование, стаж работы — 2 года. В заключении экспертизы от 26 июня 2017 года указано, что Александр не является биологическим отцом маленького Никиты.

— Получив эти документы, испытала шок. Я была на 100% уверена, что это его ребенок, поэтому стала настаивать на повторной экспертизе. Александр даже слушать не хотел, — рассказывает 24-летняя Марина.

И все-таки повторная экспертиза состоялась в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз РБ по Могилевской области, в заключении уже других экспертов указано, что степень родства между Александром и Никитой составляет 99,999993%.

— Перед тем, как стал известен результат, мне позвонили из комитета в Минске, извинились, сказали, что в прошлый раз произошла техническая ошибка, отцовство подтверждается. Достаточно посмотреть на сына, чтобы понять: он без всяких сомнений сын Александра. Это видят все, кроме него, — добавляет Марина.

С извинениями позвонили и самому Александру, а затем в Бобруйск из Минска приехал начальник главного управления судебно-медицинских экспертиз, между мужчинами состоялся длительный разговор.

— Я сразу предупредил: если все закончится хорошо и Марина будет со мной, забуду про ошибку, если нет — обращусь в суд. Оказалось, ошибка произошла из-за того, что перепутали пробирки двух семей, мне сообщили, что я не отец Никиты, а другому отцу — что он родной папа, хотя на самом деле это не так, — говорит Александр. — В ноябре стало понятно: Марина не простит, поэтому обратился в суд Бобруйска. Написал претензию на некачественное выполнение услуги, попросил выплатить моральный ущерб 25 тысяч рублей. В итоге 30 января 2018 года я выиграл суд, мне вернули 232 рубля, которые потратил на тест ДНК, 700 рублей за услуги адвоката и только 200 рублей в качестве моральной компенсации. Я с этим не согласен. Роковая ошибка эксперта стоила мне семьи, на заседании адвокат поинтересовался у Марины: «Если бы не первое ошибочное заключение эксперта, вы были бы с Александром?» Девушка ответила: «Да».

Сейчас мужчина не общается с ребенком. Он собирается обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

— Почему у нас ничего не сложилось? Александр изначально не был настроен на создание семьи, боялся ответственности, — рассуждает молодая мама. — Сейчас он платит алименты и на этом — все, больше в нашей жизни не появляется. Но я счастливая мама. У меня есть ребенок, о котором я мечтала.

«Такое недоразумение произошло впервые»

— Действительно, лабораторией государственного комитета по заявлению гражданина проведено платное генетическое исследование по установлению биологического родства (отцовства). Подобные исследования проводятся на договорной основе и не соответствуют процедуре проведения экспертиз в уголовном и гражданском судопроизводстве. В результате невнимательности технического работника на стадии отбора образцов гражданину предоставлена недостоверная информация об исключении его родства с ребенком. Само исследование было проведено в соответствии с предъявляемыми требованиями. Такое недоразумение произошло впервые, — комментирует Анна Жданова, официальный представитель Государственного комитета судебных экспертиз РБ. — После выявления указанных обстоятельств лично начальником главного управления судебно-медицинских экспертиз Алексеем Сорокиным гражданину сообщено о допущенной невнимательности и принесены официально извинения, а также предложено вернуть денежные средства за проведение генетического исследования, от которых он отказался. Работники государственного комитета, допустившие техническую ошибку, привлечены к ответственности. Приняты меры по недопущению впредь подобных фактов.

В комитете еще раз принесли извинения и уточнили, что как только решение суда вступит в законную силу, Александру будут перечислены 200 рублей, которые «в последующем будут взысканы с виновных лиц».