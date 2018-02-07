Полоцкий активист отстоял свое право на свободу слова 7.02.2018, 12:14

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Виктор Стуков

Виктор Стуков выиграл дело у заводского идеолога.

Заместитель директора по идеологии ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Андрей Кузьмин направил в милицию заявление с обвинением активиста Свободного профсоюза Белорусского Виктора Стукова в «клевете» и «оскорблениях» в интернете. Однако добиться привлечения профсоюзного лидера к ответственности не удалось - уголовное дело по заявлению возбуждено не было, сообщает «Витебская весна».

После рассмотрения всех материалов майор милиции Михаил Перепечкин отказал в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях активиста СПБ состава преступления. Заместитель директора по идеологии может обжаловать отказ милиции в прокуратуру или суд в течение двух лет.

Заявление заместителя генерального директора по кадрам, идеологической работе и социальным вопросам Кузьмина о «клевете» и «оскорблении» его в интернете на сайте spbpolack.ru была направлено в ОВД Полоцкого района еще 18 октября 2017 года. А перед Новым годом, 29 декабря было вынесено решение Полоцкого РОВД об отказе в возбуждении уголовного дела по статьям 188 и 189 Уголовного кодекса. Рассмотрение дела несколько раз приостанавливалось, пока не была проведена лингвистическая экспертиза.

Результат лингвистической экспертизы

Согласно объяснением Гордеенок Татьяны Михайловны, которая является преподавателем Полоцкого государственного университета и имеет научную степень доктора филологических наук, выяснено, что «тексты статей, размещенных в сети Интернет, не носят оскорбительного характера».

Заместитель председателя СПБ Николай Шараха прокомментировал инцидент:

- Наш профсоюз СПБ постоянно предлагает нанимателю провести переговоры, а в ответ представители нанимателя обвиняют наших активистов в «уголовном преступлении». Такая позиция нанимателя, ОАО «Полоцк-Стекловолокно», не конструктивна и нарушает нормы законодательства о социальном партнерстве профсоюзов и работодателей. Наш профсоюз СПБ работает строго в рамках международных стандартов и белорусского законодательства, мы ничего не нарушаем, что и подтвердила проверка милиции. Сайт spbpolack.ru, который публикует информацию о нашей деятельности, не является сайтом профсоюза, но информация на нем совсем правдивая.