На переговорах по «большой коалиции» в Германии достигнут прорыв 7.02.2018, 12:26

Лидеры блока ХДС/ХСС и СДПГ фактически согласовали коалиционный договор.

Лидеры ХДС, ХСС и СДПГ в ходе переговорного марафонав Берлине достигли прорыва в согласовании коалиционного договора. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает целый ряд немецких СМИ со ссылкой на участников встречи, сообщает DW.

Участникам переговоров уже удалось договориться о распределении министерских постов в будущем правительстве ФРГ. Согласно источникам, сторонам остается согласовать позиции лишь по сравнительно небольшому списку разногласий.

Переговоры в Берлине длятся с 26 января. Сторонам с большим трудом удалось договориться по таким темам, как беженцы, а также политика в сфере здравоохранение и на рынке труда.