Суриков рассказал, когда Беларусь и РФ подпишут соглашение о взаимном признании виз 7.02.2018, 12:51

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Фото: transler.ru

Посол РФ в Беларуси озвучил подробности работы экспертной группы.

Россия и Беларусь могут в апреле-мае подписать соглашение о взаимном признании виз. Об этом заявил сегодня посол России в нашей стране Александр Суриков, передает БелТА.

По словам Сурикова, консультации экспертов продолжаются. "В конце января белорусская сторона передала нам доработанный проект соглашения и предложила провести в Минске очередной раунд консультаций, — говорит российский посол. — Мне кажется, он будет последним".

Александр Суриков подчеркнул, что подписание соглашения может решить ряд проблем, связанных с пересечением белорусско-российской границы гражданами третьих стран.