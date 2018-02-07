В МНС озвучили, сколько белорусов живет «не по средствам» 20 7.02.2018, 12:59

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Налоговики взялись за доходы физлиц, сокрытые от налогообложения.

Напомним, ранее в МНС заявляли, что активизируют работу в отношении граждан, живущих «не по средствам», пишет tut.by.

— Декрет предусматривает создание базы данных граждан, не занятых в экономике. Если мы увидим, что человек нигде не работает и при этом приобретает дорогостоящее имущество, будем проверять и анализировать его доходы и расходы. Например, в прошлом году в поле зрения налоговиков попало более 17 тысяч граждан, у которых расходы превышали доходы. В отношении них проведены контрольные мероприятия, — рассказывал начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Михаил Рассолько.

В МНС отмечают, что активно занимаются выявлением и налогообложением доходов физлиц, сокрытых от налогообложения.

— По итогам работы за 2017 год 6370 граждан, своевременно не представивших налоговые декларации и не уплативших в установленный срок подоходный налог, привлечены к налогообложению. Сумма дополнительно предъявленного налога составила Br4,4 млн (с учетом деноминации). Проводятся проверки в отношении физических лиц, осуществляющих незарегистрированную деятельность, а также лиц, чьи расходы не соответствуют получаемым доходам, — добавил Андрей Ковалевский.