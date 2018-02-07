Кремль опубликовал свой «список бизнесменов» 9 7.02.2018, 13:07

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Список передали в администрацию Путина.

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов огласил имена из списка бежавших в Великобританию российских бизнесменов, которые якобы «хотят вернуться на родину». Об этом пишет РБК.

В список попали: бывший замглавы Минсельхоза Алексей Бажанов, директор Подшипникового завода №6 Константин Капчук, бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев и совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, а также Евгений Рыжов, Евгений Петров, Азамат Кильдигушев, Александр Делис, Павел Власюк, Александр Байгушев, Виктор Ламаш, Андрей Каковкин, Константин Дюльгеров, Владимир Зюзин, Василий Дякун.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что список накануне поступил в Администрацию президента.

«Безусловно, здесь какого-то общего подхода вряд ли стоит ожидать: каждый случай уникален, каждый заслуживает определенного внимания, чтобы понять, что же произошло на самом деле, почему человек по тем или иным причинам не живет в России и как быть с этим дальше», – заявил Песков.

4 февраля стало известно, что Титов передал президенту России Владимиру Путину список скрывающихся за рубежом предпринимателей. В него якобы попало более 10 человек

По данным The Bell, он составил список после встречи в Лондоне, в которой приняли участие более 40 предпринимателей. Там, в том числе, присутствовали основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров и бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов.

О том, что омбудсмен намерен помочь части бежавших предпринимателей вернуться в Россию стало известно в декабре. Титов заявил, что бизнесмены «вряд ли что-то нарушили», а покинуть Россию они были вынуждены, чтобы не попасть в СИЗО.

Он попросит Путина «пофамильно» решить вопрос, а предприниматели должны будут возместить нанесенный ими ущерб.