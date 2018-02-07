Профсоюз РЭП добился выплаты для работницы птицефабрики «Хальч» 7.02.2018, 13:34

Елена Котлярова и Лариса Сорокина

Фото: racyja.com

Кроме компенсации за нарушение трудовых прав, Лариса Сорокина получит и выплаты за производственную травму.

Решением в пользу уволенных птичниц закончилось дело птицефабрики «Хальч». Но у одной из работниц еще остались претензии к нанимателю, которому она посвятила много сил и времени, а в ответ столкнулась с несправедливостью, сообщает praca-by.info.

Работница занималась разделкой птицы и получила на работе серьезную травму, а начальство уговорило оформить ее как бытовую.

Лариса Сорокина рассказала, как она травмировала руку:

– В цеху очень скользко, жирный пол, воды много, я поскользнулась и упала на вращающиеся ножи, которыми разделывают птицу. Вырвало кожу с руки. Было страшно. Полтора месяца я отлежала в больнице, и мне ни единого звонка (от начальства – прим.авт.) не было.

Почему она согласилась признать производственную травму бытовой, Лариса Сорокина объясняет так:

– Когда меня выводили из цеха с окровавленной рукой, то у всего начальства аж текли слезы: «Пожалуйста, напишите бытовую травму, мы вам все компенсируем, все заплатим». На тот момент я не соображала вообще, что мне писать. Меня в больницу привез управляющий фабрики, при нем все решили и подписали. Сейчас рука выглядит уже ничего, а вот первоначально – вид руки был очень страшный. Шла на уступки, а теперь каюсь в этом. Три месяца ходила к директору, ходила к юристу; юрист вообще не хотел слушать, а директор все время обещал: «Выплатим, выплатим, но только никуда не жалуйся». Я подождала три месяца и пошла в прокуратуру, признала свою травму производственной. Уже составлен акт формы Н-1.

Ларисе Сорокиной помогает правовой инспектор профсоюза РЭП в Гомельской области Леонид Судаленко.