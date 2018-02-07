Как МОК борется с CAS за то, чтобы не пустить спортсменов из РФ в Пхенчхан 7.02.2018, 13:44

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Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

МОК грозит CAS реформами и иском.

За неполных три дня до открытия Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане до сих пор не ясно, сколько российских спортсменов получат право в ней участвовать. Международный Олимпийский комитет (МОК) выдал приглашения 169 атлетам из РФ, но еще 32 спортсмена из России хотят с помощью иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) добиться от МОК допуска к Играм.

Это - вторая группа российских спортсменов, обращающаяся в CAS. Несколькими днями ранее МОК уже отказал 13 российским олимпийцам и двум тренерам, которые сначала успешно оспорили пожизненное наказание со стороны организации в CAS, а затем обратились с просьбой допустить их к Играм. В среду, 7 февраля, CAS сообщил, что первая группа подала повторную апелляцию на решение МОК. DW отвечает на основные вопросы, связанные с этим делом.

Кто судится? Какие у них шансы?

32 спортсмена из России, включая шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана, подали иск в CAS, требуя обязать МОК допустить их к предстоящей Олимпиаде. Эта группа атлетов не подвергалась штрафам или дисквалификации со стороны МОК, в отличие от тех 39 российских спортсменов, которые ранее подали иски в CAS (в эту группу входят и 13 подавших повторную жалобу спортсменов).

Как сказала журналистам адвокат Анна Козьменко из швейцарской конторы Schellenberg Wittmer, представляющая интересы российских спортсменов, иски от имени 32 атлетов поданы параллельно в Лозанне и в ad-hoc (выездной) панели CAS, которая рассматривает дела по ускоренной процедуре в Пхёнчхане. Решение выездной панели обычно выносится в течение 24 часов, но CAS в сообщении для прессы уточнил, что рассмотрение дела затягивается до 8 февраля. Апелляции обеих групп спортсменов будет рассматривать одна и та же коллегия судей.

МОК заранее дал понять, что ожидает от судей арбитражного суда поддержки собственного курса и приглашать кого-то помимо ранее озвученного списка из 169 человек не собирается. "Мы ничего не боимся. Мы уверены в том пути, который выбрали, - сказал представитель МОК Марк Адамс. - Каждого атлета проверили индивидуально и анонимно. Мы уверены в огромном объеме проделанной работы, целью которой было обеспечить, чтобы только "чистые" атлеты соревновались на Олимпиаде". Своим решением от 5 декабря 2017 года МОК, напомним, отстранил сборную России от Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, тем не менее разрешив участвовать в играх спортсменам, в чьей честности комитет уверен.

Что с 28 спортсменами, добившимися отмены санкций МОК?

МОК отказался позвать на Олимпиаду российских спортсменов, пожизненное наказание с которых снял CAS. Всего успешно подали апелляцию 28 из 39 атлетов. Все они уже точно не попадут на Олимпиаду. Как сказала адвокат Анна Козьменко, сейчас защита проверяет возможные дальнейшие правовые шаги.

МОК, обосновывая свое решение, сослался как на то, что не опубликовано письменное обоснование решения CAS - а также на якобы новые доказательства вины спортсменов. Почему эти доказательства не были предъявлены на рассмотрение в арбитражном суде, представители МОК объяснять не стали.

Но спортсменов оправдали?

В России поспешили заверить, что решение CAS подтвердило, что 28 спортсменов "чистые" и что с них сняты все подозрения. Это не так. Решение суда лишь фиксирует, что улик, достаточных для доказательства индивидуальной вины спортсменов в участии в российской системе допинга, оказалось недостаточно.

Письменное обоснование CAS будет опубликовано только в конце февраля, но как сказал генеральный секретарь суда Матье Рееб, успешная апелляция не значит, "что они невиновны". Также не следует забывать, что 11 из 39 спортсменов не смогли отвести от себя подозрения. В частности, в пробах спортсменов обнаружилось неестественно высокое для человеческой мочи содержание соли.

Высокое число успешных апелляций показывает, насколько сложно доказать индивидуальную вину в условиях, когда действовала слаженная система допинговых манипуляций, говорят спортивные обозреватели. "Арбитраж призван наказывать индивидуальные проступки в отлаженной системе допингового контроля. Когда ее результатами манипулируют, например, спецслужбы, то индивидуальные наказания невозможны", - говорит бывший президент федерации легкой атлетики Клеменс Прокоп (Clemens Prokop), работающий сегодня главой суда Регенсбурга.

Зачем тогда МОК наказал спортсменов?

Большой вопрос. МОК подвергался массивной критике с самого начала, как только стало известно, что одна комиссия вынесет общее наказание в отношении России за допинговые нарушения, а вторая - определит вину индивидуальных спортсменов. Главный аргумент критиков: наказание отдельных атлетов проблематично ввиду нехватки улик и отвлекает внимание от глобальной проблемы.

"Иногда - это сейчас может прозвучать очень дерзко - я сомневаюсь, есть ли за решениями МОК продуманная стратегия. Или же в создавшемся хаосе МОК просто пытался реагировать, оказавшись под давлением СМИ и общественности", - говорит, например, известный немецкий юрист Михаэль Ленер (Michael Lehner), специализирующийся на спортивном праве. По его мнению, стратегия МОК заключалась в том, чтобы продемонстрировать силу в борьбе против допинга, показать жесткую позицию, пожизненно отстранить атлетов от соревнований. "Это было легко. Отстранить Россию полностью побоялись. Но стратегия не сработала", - уверен Ленер.

В чем разница в подходе МОК и CAS?

Если коротко, то в отношении к презумпции невиновности. МОК исходит из того, что с учетом размаха допинговых махинаций сами спортсмены должны нести ответственность за то, чтобы доказывать свою невиновность. В таком духе было сформулировано решение комитета от 5 декабря, когда МОК объявил об отстранении сборной РФ от Олимпиады в Пхёнчхане. Решение CAS основывается на принципе презумпции невиновности.

МОК грозит CAS реформами и иском. Что будет?

Глава организации Томас Бах (Thomas Bach) выразил свое крайнее недовольство тем, что CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Бах пригрозил арбитражу не только иском, но и заявил о необходимости реформы суда. Теоретически МОК может обжаловать решение CAS в Федеральном суде Швейцарии, но это не приведет к пересмотру дела. Оснований для отмены решения CAS мало, и они к сути дела не относятся - например, основанием может стать самоотвод судей или формальные ошибки при их назначении. Кристоф Вишеманн (Cristof Wieschemann), немецкий адвокат олимпийского чемпиона в Сочи Александра Легкова, считает, что "у МОК практически никаких шансов" через суд добиться отмены решения Лозаннского арбитража.

А вот провести реформу арбитражного суда МОК может. Деятельность Спортивного арбитражного суда во многом определяет совет ICAS, состоящий из 20 человек, большинство из которых - главы международных спортивных федераций и члены самого МОК. Юристы, опрошенные DW, сомневаются в том, что Бах решится на подобную реформу, так как это представляло бы, по их мнению, слишком очевидный удар по независимости Спортивного арбитражного суда.

Что теперь будет с медалями Сочи?

Штрафы МОК в отношении российских спортсменов на некоторое время изменили картину в неофициальном медальном зачете Олимпиады в Сочи в 2014 году. России грозила потеря многих медалей. Однако после решения CAS о снятии санкций с 28 спортсменов Россия вернулась на первое место в зачете.

Тем временем МОК уже успел пообещать медали тем спортсменам, которые заняли строчки ниже ранее дисквалифицированных россиян. На уточнение DW в МОК ответили, что на вопрос с медалями комитет "сможет дать ответ только после того, как все права на судебные апелляции истекут".