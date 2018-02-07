Стали известны подробности убийства в Москве строителей из Беларуси 9 7.02.2018, 13:47

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Погибшим было 28 и 30 лет.

В Москве случилась трагедия: в одном из домов жилого комплекса, расположенного в поселении Воскресенское в городе Москве, были обнаружены тела двух мужчин 1987 и 1989 года рождения с многочисленными повреждениями в области головы. Выяснилось, что погибшие — могилевчане Александр и Стас, пишет onliner.by.

Вот что по поводу случившегося сообщает Следственный комитет РФ по Москве:

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). По данным следствия, вечером 4 февраля 2018 года в одном из домов жилого комплекса, расположенного в поселении Воскресенское в городе Москве, были обнаружены тела двух мужчин 1987 и 1989 года рождения с многочисленными повреждениями в области головы. По предварительным данным, в указанном доме рабочие выполняли ремонтные работы. В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается».

Погибшие были родственниками: Александр — муж сестры Стаса. Мужчины работали в фирме по продаже и монтажу отопительного оборудования и систем водоснабжения под ключ.

Юлиана, жена Александра и сестра Стаса, уехала в Москву за телами погибших. На своей странице в социальных сетях вчера она написала:

«Друзья! Всем, кто хочет проститься с Сашей и Стасиком, пожалуйста, приходите сами! Завтра мы привезем их к вечеру в Беларусь, приходите либо вечером, либо послезавтра с утра до 12 дня!»

Коллега Юлианы Анна знает о случившемся со слов девушки:

— Она написала только пару предложений вчера во «ВКонтакте»: «Аня, у меня мужа и брата убили. Очень тяжело. И брат и муж. Избили арматурой по голове и машину нашу угнали». Все. Потом мы с коллегами начали сбор денег, и она сбросила свою карту. Платежи на эту карту, кстати, не проходят. Возможно, она сделала ошибку в цифре. Жду ее ответа. Работали парни не всегда в Москве — все зависело от заказов. Муж Юлианы собирал деньги, чтобы открыть тут в Беларуси свою фирму.

Агентство «Москва» сообщает, что окровавленные тела двух граждан Беларуси были обнаружены в таунхаусе ЖК «Фестиваль». По словам прораба, ремонт в таунхаусе проводили трое жителей Омской области и двое выходцев из Беларуси. В настоящее время в розыск объявлены жители Омской области, которые вместе скрылись на принадлежащем погибшим автомобиле Mercedes.

Погибшим было 28 и 30 лет. У вдовы Александра осталась 2-летняя дочь.