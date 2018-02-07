Запущенная Маском Tesla пролетит мимо орбиты Марса 10 7.02.2018, 13:53

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Фото: Getty Images

Часть первой ступени Falcon Heavy не смогла сесть на платформу и разбилась.

Создатель частной космической компании SpaceX Илон Маск сообщил, что запущенный груз – автомобиль Tesla Roadster, за рулем которого сидит манекен Starman в скафандре – не получится доставить на близкую к марсианской орбиту вокруг Солнца. Двигатели, скорее всего, работали слишком долго, и Tesla улетит в сторону пояса астероидов. Первоначально груз планировалось отправить на орбиту между Землей и Марсом вокруг Солнца, сообщает «Настоящее время».

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г. View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O — Elon Musk (@elonmusk) 6 февраля 2018 г.

На пресс-конференции Маск также сообщил, что во время запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy часть ее первой ступени не смогла сесть на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане и разбилась. При посадке центрального ускорителя сработал только один из трех двигателей. В итоге ускоритель упал в 90 метрах от платформы на скорости около 500 километров в час – осколки повредили платформу, разрушив два двигателя.

Накануне в 23.45 мск SpaceX успешно провела первый запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, самой мощной и грузоподъемной в мире.

Два из трех разгонных блоков (которые раньше уже были задействованы для запуска Falcon 9) приземлились на мысе Канаверал и пригодны для повторного использования.

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI — SpaceX (@SpaceX) 6 февраля 2018 г.

Личный электромобиль Маска Tesla Roadster начал свой путь к Марсу.

Автомобиль с пассажиром Starman и посланием для инопланетян останется в космосе на миллиарды лет, отметил Маск. Правда, заряда в нем хватит всего на 12 часов.

На пресс-конференции Маск сообщил, что разработка и запуск космического грузовика обошлись компании более чем в $500 млн.

Falcon Heavy впервые анонсировали в 2011 году. В SpaceX говорят, что эта тяжелая ракета задумывалась для доставки людей на Луну и Марс. Она использует три разгонных блока от Falcon 9, основной ракеты SpaceX, и в сумме насчитывает 27 двигателей.

SpaceX собирается отправить людей к Марсу к 2024 году. Для этого будет использоваться еще более тяжелая ракета BFR.