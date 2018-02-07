Куда отправиться в День святого Валентина? 7.02.2018, 14:04

День Святого Валентина начали праздновать в Беларуси только в 1990-e.

Пусть говорят, что День святого Валентина — праздник продавцов открыток. Но какое это имеет значение, если прежде всего это хороший повод снова признаться в любви и провести особенный день с любимым человеком, пишет planetabelarus.by. Куда пойти, чтобы сделать этот праздник романтическим и неповторимым?

«Кахаем па-беларуску» в Музее архитектуры и быта

День Святого Валентина начали праздновать в Беларуси только в 1990-е, но это не значит, что до той поры влюбленные белорусы не устраивали романтические дни, вечера и ночи. Еще как, и особенно зимой, когда работы на земле не было, и оставалось только без конца ходить на вечорки, танцевать да петь скабрезные частушки, чтобы всех одновременно и смутить, и раззадорить.

В Музее архитектуры и быта под Минском в этом году решили вспомнить, как именно веселились белорусы. Там проведут несколько народных игр, в том числе собираются «жаніць Бахара». На мастер-классах в музее научат плести витые пояски и делать куклы-неразлучники, а самым активным предложат поучаствовать в квесте.

День Святого Валентина по-белорусски пройдет в Музее архитектуры и быта уже 10 февраля.

Speed dating в трамвае и музее

Эти мероприятия готовят для тех, кто еще не нашел свою пару, но морально к этому уже готов.

Speed dating — это мини-свидания по 5-10 минут

Участники знакомятся друг с другом, и если кто-то кому-то приглянулся, продолжают общаться.

14 февраля по Минску проедет трамвай знакомств. Чтобы попасть на этот чудо-трамвай, нужно зарегистрироваться заранее.10 парней и 10 девушек прокатятся по городу, а потом отправятся на музыкальный вечер в «Арт-сядзібу».

А примерно в то же время в Музее истории театральной и музыкальной культуры будет проходить похожая вечеринка знакомств. В историческое здание, Дом Масонов XVIII века, приглашают парней и девушек в возрасте от 18 до 29 лет, чтобы познакомиться в интересном месте, и не менее интересно общаться дальше.

«Каханне як касмічная з’ява» в Планетарии

Почему в самых романтических историях всегда виноваты звезды, расскажут 10 февраля в минском Планетарии. Любовь ведь не только на Земле, а повсюду. Какие они, истории самых влюбленных созвездий, как эволюционировали звезды, на которые смотрят влюбленные парочки, да и вообще как проявлялась любовь на просторах Вселенной вы узнаете, если в эту субботу придете в Планетарий.

«Музей для двоих»

Уже который год в минском Музее Петруся Бровки проводят красивую акцию «Музей для двоих».

Вечером 14 февраля Музей в самом центре города с шикарными видами и домашним уютом будет работать только для двоих человек

Чтобы стать этой везучей парой, нужно отправить в музей свое фото и в тему подписать его строчками из стихотворений Петруся Бровки. Работники музея выберут самую интересную фотографию и устроят невероятно романтический вечер для влюбленной пары. Может, в этом году ваша очередь оценить фантазию сотрудников музея и незабываемо отпраздновать 14 февраля в атмосферном музее?

Романтический ужин в заповеднике или экскурсия по замку

Празднование Дня влюбленных можно совместить с небольшим путешествием по Беларуси, тем более, что сюрпризы для пар готовят буквально в каждом городке. Например, в Несвиже помимо традиционной экскурсии по замку и парку, стоит отправиться в городскую Ратушу, где вам устроят романтическую прогулку для двоих, предложат купить различные любовные обереги и даже проведут мастер-класс от придворной дамы.

А в совершенно другой стороне Беларуси, в огромном и первозданном Березинском заповеднике, после экскурсии на природе вас ждет романтический ужин с живой музыкой в ресторане.

Помимо вкусных яств и медленных танцев, всем влюбленным в Березинском заповеднике обещают подарок.

Похожую программу готовят для пар и в Беловежской пуще. Причем, кроме экскурсий и романтического ужина, там предлагают скидки на проживание в отеле с 9 по 19 февраля.

Спектакли о любви

В очередной раз убедиться в том, как прекрасна любовь и все, что с ней связано, можно на тематических постановках в театре.

10 февраля в Молодежном театре пройдет «Урок любви. История Костюшко».

По сюжету герой и лидер восстания уже отвоевал свое и на склоне лет живет в Швейцарии. Он встречает молодую девушку, и на фоне рассказов о своих давнишних подвигах, влюбляется в нее.

Но если в Молодежной театре готовят любовную драму, то в Камерном драматическом театре покажут легкую любовную комедию «Валентинки». В спектакле будет 7 разных историй любви, и все с хэппи-эндом, конечно же. А в «Чижовка-Арене» прямо 14 февраля пройдет балет на льду «Лебединое озера». Хоть и грустная история, но все же о любви.

Совместные мастер-классы

Вместе попробовать что-то новое — еще один отличный способ провести 14 февраля. Да и в преддверии Дня влюбленных таких предложений множество. Например, можно отправиться на романтический мастер-класс по рисованию песком. Знакомят с техникой такого рисования с приглушенным светом и музыкой. И пока вы будете расслабленно осваивать это мастерство, для вас еще сделают и множество снимков на память.

Более активно провести время предлагают на сальса-вечеринках, которые проходят каждую неделю. А в это воскресенье влюбленных зовут учиться расписывать пряники-валентинки.

Обещают, что на пряниках появится не просто рисунок, а настоящая 3д композиция.