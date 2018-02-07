Известны названия станций на 4-й линии минского метро

Известны названия станций на 4-й линии минского метро4
- 7.02.2018, 14:17
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Когда начнут и закончат строить 4-ю – пока неизвестно.
Мингорисполком утвердил названия ряда станций 4-й линии минского метрополитена. Сейчас в Минске строится только 3- линия, ее собираются открыть в 2019 году.
Когда начнут и закончат строить 4-ю – пока неизвестно, пишет сайт телеканала «Белсат».
В 2016 году планировалось назвать «Олимпийская» станцию на пересечении улицы Пионерской и проспекта Победителей, теперь же пункт о ней полностью вычеркнут из документа. А вместо «Минск-Мир» станция возле улицы Жуковского будет называться «Проспект Мира».
Новые названия других станций таковы:
— «Политехническая» (на площади Якуба Коласа);
— «Киевский сквер» (на пересечении Орловской и Гая);
— «Ольшевская» (на пересечении Ольшевского и проспекта Меха);
— «Тиволи» (на пересечении Притыцкого и проспекта Пушкина);
— «Тучинка» (на пересечении Пономаренко и проспекта Пушкина);
— «Брестская» (на пересечении Уманской и проспекта Дзержинского);
— «Локомотивная» (около железнодорожной станции «Столичная»);
— «Проспект Мира» (возле улицы Жукова»);
— «Козырево» (около железнодорожной станции «Минск-Южный»).