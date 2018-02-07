Известны названия станций на 4-й линии минского метро 4 7.02.2018, 14:17

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Когда начнут и закончат строить 4-ю – пока неизвестно.

Мингорисполком утвердил названия ряда станций 4-й линии минского метрополитена. Сейчас в Минске строится только 3- линия, ее собираются открыть в 2019 году.

Когда начнут и закончат строить 4-ю – пока неизвестно, пишет сайт телеканала «Белсат».

В 2016 году планировалось назвать «Олимпийская» станцию на пересечении улицы Пионерской и проспекта Победителей, теперь же пункт о ней полностью вычеркнут из документа. А вместо «Минск-Мир» станция возле улицы Жуковского будет называться «Проспект Мира».

Новые названия других станций таковы:

— «Политехническая» (на площади Якуба Коласа);

— «Киевский сквер» (на пересечении Орловской и Гая);

— «Ольшевская» (на пересечении Ольшевского и проспекта Меха);

— «Тиволи» (на пересечении Притыцкого и проспекта Пушкина);

— «Тучинка» (на пересечении Пономаренко и проспекта Пушкина);

— «Брестская» (на пересечении Уманской и проспекта Дзержинского);

— «Локомотивная» (около железнодорожной станции «Столичная»);

— «Проспект Мира» (возле улицы Жукова»);

— «Козырево» (около железнодорожной станции «Минск-Южный»).