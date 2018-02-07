Гидромет: Завтра будет до +1°С 7.02.2018, 14:34

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Прогноз погоды на ближайшие три дня.

8-10 февраля погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Украины. 8 февраля ожидается облачно, ночью с прояснениями. Ночью преимущественно по южной половине, утром и днем на большей части территории снег, сообщает Гидромет.

В дневные часы по Брестской и Гомельской областям мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, юго-восточный, умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от -2°С по юго-западу до -13°С по северу, во второй половине дня морозы ослабеют до -5..+1°С. Атмосферное давление будет падать.

9 февраля на большей части территории пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Местами туман, по югу слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью от -1°С по югу до -8°С по северу республики, максимальная днем -4..+1°С.

10 февраля на большей части территории ожидается кратковременный снег, мокрый снег. Местами туман, гололед, дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-6°С, максимальная днем -4..+1°С.