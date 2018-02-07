Цены, как лихие скакуны 3 Михаил Пастухов

7.02.2018, 14:48

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Михаил Пастухов

Государство нас обманывает, допуская постоянный рост цен на товары и услуги.

«Благо народа — вот высший закон». Это сказал еще Цицерон. Для большинства белорусов, наверное, нет более важных слов, чем эти. Почему же они так тревожат людей?

Бюджет как общий кошелек

По Конституции, утверждение республиканского бюджета, как и отчета о его исполнении, — исключительная компетенция парламента (п.2 ст.97 Конституции). Никто иной не может вмешиваться в эту сферу. Даже президент.

Как судья Конституционного суда первого состава (апрель 1994 — декабрь 1996 гг.), вспоминаю заключение суда от 5 октября 1995 г. «О соответствии Конституции и законам Беларуси указа Президента Беларуси от 12 июня 1995 г. №267 «Об уточнении бюджета Беларуси на 1995 год и временных мерах по сокращению бюджетных расходов». Извините, что привожу громоздкое название этого документа полностью. Так вот, производство было начато по инициативе самого Конституционного суда, который усмотрел в данном указе превышение президентских полномочий. В решении по делу суд отметил, что президент не вправе корректировать бюджет как главный финансовый закон страны и признал неконституционными все президентские поправки.

Сожаление вызывает тот факт, что правитель не учел предупреждение Конституционного суда и не посчитал нужным его исполнить. Такое положение сохраняется до настоящего времени.

Не успели нынешние «депутаты» «палаты представителей» утвердить бюджет на 2018 год, как в него косяком пошли поправки и, что самое возмутительное, под грифом «для служебного пользования». По просочившейся в интернет информации, речь идет об отсрочке по возврату заемных средств и рассрочке по платежам. В результате бюджет не получит значительную сумму денег. А ведь они были на что-то запланированы...

Следует также вспомнить, как неожиданно для всех в проекте бюджета на 2018 год увеличился почти в три раза резервный фонд Лукашенко, он превысил 1,2 млрд рублей. В этой связи возникает ряд вопросов: 1) почему в бюджет страны включен фонд правителя; 2) насколько законно направлять средства бюджета в такой фонд; 3) кто и как будет осуществлять контроль за расходованием средств фонда?

Размер фонда превышает расходы на оборону (1 млрд рублей), на здравоохранение (894,9 млн рублей), на образование (877,4 млн рублей) и МВД и КГБ вместе взятые (около 1 млрд рублей).

На фоне никем не отмененного решения Конституционного суда от 5 октября 1995 г. все манипуляции с бюджетом вызывают обоснованные сомнения в своей законности и смахивают на нецелевое расходование общенародного кошелька, каковым является республиканский бюджет.

Цены, как лихие скакуны

Похоже, что родное государство нас обманывает, допуская постоянный рост цен на товары и услуги. Теперь в магазин с 10 рублями нечего ходить. А ведь раньше это были 100 000 рублей, на которые пенсионер мог прожить неделю. Возникает вопрос: что творится с покупательной способностью белорусского рубля? Кто за это отвечает?

По результатам исследований Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROS), бедность в Беларуси за два последних года увеличилась в два раза и затронула 29% населения (почти каждого третьего). Напомню также, что бюджет прожиточного минимума (БПМ) с 1 ноября 2017 г. по 31 января 2018 г. сохраняется на отметке 197,8 рубля в среднем на душу населения.

А взять тарифы ЖКХ, которые растут как на дрожжах и никак не могут остановиться? Специалисты отмечают, что темпы их роста в 2017 году в два раза превысили показатели среднегодовой инфляции. А впереди — 100%-ная оплата...

Пенсия как пособие по старости

Пенсией признается денежное содержание, выплачиваемое человеку по достижении определенного (пенсионного) возраста, а также за выслугу лет, в случае наступления инвалидности, потери кормильца (для нетрудоспособных граждан), по другим основаниям. Основным законом, который регулирует выплату пенсий в Беларуси, является закон «О пенсионном обеспечении» от 17 апреля 1992 г. (с изм. и доп.).

Источником средств для выплаты пенсий служит Фонд социальной защиты (для абсолютного большинства пенсионеров) или государственный бюджет (для госслужащих, лиц, носивших погоны, прочих «избранных»).

В Беларуси минимальная пенсия по возрасту составляет 25% от прожиточного минимума. А это — всего лишь 50 рублей. Пенсии по инвалидности при наличии трудового стажа составляют: для инвалидов 1-й группы — 75% от среднемесячного заработка, для инвалидов 2-й группы — 65%, 3-й группы — 40%. А если трудовой стаж неполный, то сумма пенсии инвалидов определяется по размеру минимальной пенсии по возрасту, то есть по минимуму (50 рублей или чуть выше).

Вот такое оно, «пенсионное дно». Правда, в нашей стране встречаются и «богатые Буратино», у которых пенсии превышают 1000 рублей. Неплохо себя чувствуют пенсионеры, носившие форму: в 50 лет многие из них уже имеют «по 500» и могут зарабатывать еще столько же. И это все — из бюджета, а не из оскудевшего Фонда социальной защиты.

Как наполнить этот фонд и сделать большую часть пенсионеров довольными своей судьбой? У меня есть конкретное предложение — направить резервный фонд Лукашенко на повышение пенсий и пособий людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Этих средств хватит на то, чтобы ежемесячно доплачивать каждому пенсионеру (инвалиду) как минимум по 50 рублей (пожалуй, кроме тех, кто получает больше среднестатистической пенсии —315 рублей).

Это был бы королевский подарок... Кстати, недавно король Саудовской Аравии издал указ о компенсации подданным роста стоимости жизни и выделил на это 13,3 млрд долларов.

Не сомневаюсь, что и белорусские пенсионеры оценили бы заботу властей. А референдум или прочие политические игры можно отложить в сторону, памятуя о том, что «человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью белорусского общества и государства» (ст. 2 Конституции).

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»