В Германии политсилы договорились о создании коалиции 1 7.02.2018, 14:58

Ангела Меркель

Фото: imago

Блок Меркель и СДПГ распределили министерства.

Консервативный блок Ангелы Меркель и Социал-демократическая партия достигли прорыва в коалиционных переговорах и определились с распределением министерских портфелей, пишет "Европейская правда".

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на информацию из партийных кругов.

По информации издания, социал-демократы получат три ключевых министерства: иностранных дел, финансов, а также труда и социального обеспечения.

Издание Bild также сообщает, что стороны достигли принципиального согласия о разделе министерств. Также сообщается, что лидер сестринской партии Ангелы Меркель Христианско-социального союза Хорст Зеехофер получит должность главы МВД.

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц возглавит Министерство иностранных дел в новом Кабмине Германии.

Таким образом на посту главы внешнеполитического ведомства Шульц должен заменить действующего министра Зигмара Габриэля.

Немецкие СМИ сообщают, что коалиционные переговоры все еще продолжаются, в них принимают участие 15 ведущих политиков от блока ХДС/ХСС и от СДПГ.

Стороны рассчитывали завершить переговоры еще в воскресенье, 4 февраля, а понедельник и вторник были "забронированы" в качестве резервных дней. Однако переговоры затянулись уже до среды.