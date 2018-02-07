82-летняя минчанка: Если ты выбрал для себя путь, то нужно идти по нему дальше 1 7.02.2018, 15:18

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История минчанки, чье фото на обложке журнала разошлось тиражом 1,2 миллиона экземпляров.

С Дианой Доминиканской журналисты citydog.by встретились в O.D.I, новом кафе через дорогу от кинотеатра «Центральный». Героиня прекрасно помнит, как эта синематека открывалась в 1954 году. Но основная тема встречи другая: 82-летняя Диана Алексеевна рассказывает, как стала героиней обложки одного из самых популярных в СССР журналов. Впрочем, фото в «Огоньке» – лишь небольшой эпизод из яркой жизни геологини, преподавательницы, исследовательницы и путешественницы.

КАК Я СТАЛА ГЕОЛОГОМ

– Я училась в школе номер 23, той, что на площади Якуба Коласа. Она и тогда была беларускамоўнай. Я окончила ее в 1955 году. Минск освободили в 1944-м, но в тот год в школу я не пошла – нечего было ни надеть, ни обуть. Во время войны моя семья никуда не эвакуировалась.

Мы были на летнике с детским садом, когда началась война. В итоге моя мама осталась одна с теми 11 детьми, которых не успели разобрать родители. Так и жили в Минске я, мама, мой брат и еще 11 «неразобранных» детишек.

В 1955 году я окончила школу с серебряной медалью, сдала экзамен по математике и поступила в БГУ. Училась на геолого-географическом факультете. И вдруг в мае 1956 года нас закрывают. Остаются только 4-й и 5-й курс. Оказывается, днепропетровский вуз привез в Беларусь всех своих выпускников-геологов. Поэтому наши оказались невостребованными. Так геолого-географический факультет БГУ превратился просто в географический.

Я очень хотела быть геологом. Поэтому поехала в Москву, мне разрешили поступить в знаменитый МГРИ – Московский геолого-разведывательный институт, сразу на 2-й курс. Из-за этого у меня образовалось 14 «хвостов» – было ужасно сложно: если бы знала, что мне это предстоит, наверное, не выбрала бы такую профессию (смеется).

Но это была судьба: когда я училась в школе, то ходила во Дворец пионеров на кружок естественного природообразования. Там буквально выросла, именно там «заболела» геологией. Моему преподавателю из кружка сейчас 92 года, мы периодически встречаемся. Невероятный человек – он воспитал целое поколение минских геологов.

КАК Я ПОПАЛА НА ОБЛОЖКУ «ОГОНЬКА»

Моя первая институтская практика была в Крыму. А уже для дипломной мы стали искать места интересные и опасные. Как-то я попала в аэрогеологический трест, который работал по всему СССР. Прихожу к ним и говорю: «Хочу с вами на практику!» – «А нам нужен мальчик» – «Я понимаю, – говорю, – но вы меня возьмите, не пожалеете. Я нисколько не хуже мальчика».

Мы поехали в верховья реки Абакан, это приток Енисея. Экспедиция длилась 4 месяца. Брали пробы земли, чтобы установить, есть ли полезные ископаемые.

…Стоим мы однажды на Тирренском озере на Алтае, и вдруг подходит мужчина: «Позвольте мне вас снять». Это был Олег Кнорринг – один из самых известных военных фотографов в СССР, который после Второй мировой очень много снимал для журнала «Огонек».

Мой брат выписывал «Огонек», у которого, к слову, тираж был 1,2 млн экземпляров. И, когда этот номер вышел, мама у него спрашивает: «А кто там на обложке?» Он говорит: «А, какая-то пастушка с пастухом идет». По-моему, она так и не поняла, пока я не приехала из Москвы на каникулы и не сказала, что эта «пастушка» – я.

Потом в институт стали приходить письма от солдат, которые хотели познакомиться. В общем, меня настигла народная слава (смеется).

КАК Я ВЕРНУЛАСЬ В МИНСК

После института я получила распределение в Якутию, на алмазы, – меня тянуло посмотреть мир. Когда я была на первом курсе, познакомилась со своим будущим мужем. Он работал на Южном Урале в Ильменском заповеднике, я поехала за ним – и 6 лет там проработала.

Мы обустроились, у нас родилось двое детей, но неожиданно там стало очень плохо с продуктами. С 1960 года из магазинов исчезло буквально все. Чтобы достать еду, нужно было в выходной – тогда еще был один выходной день – надевать вещмешок на плечи и ехать по воинским частям. Там было снабжение.

Дети росли, надо было решать – либо остаемся, либо что-то меняем. Так в 1966-м я снова оказалась в Минске, всю жизнь проработала в Академии наук. А в 1996-м стала преподавать на геофаке БГУ. Тогда же родился внук, который сейчас живет в Чили: он геолог, решил продолжать семейную линию. Ему близка история нашего великого белоруса, национального героя Чили Игната Домейко.

Несколько лет назад я сделала для внука коллекцию минералов. У нас был такой закон: привозить минерал из каждого месторождения, где побывали с экспедицией.

ЗА ЧТО Я ЛЮБЛЮ МИНСК

Давным-давно, когда я приезжала сюда из Москвы на каникулы, город мне казался провинциальным. В нем было серо, неуютно. Но все равно это был любимый город.

Минск очень меняется. Например, как-то мы с членами кружка по изучению икон, который работал в минском художественном музее, поехали в Париж. На дворе стоял 1994 год. 30 минчан, мы целыми днями ходили по Лувру, по выставкам. Был апрель, а в Париже сто-о-олько цветов на улицах – город просто утопал! Я тогда гуляла и думала: «Минск такой серый. Надо нашему мэру написать, чтобы и у нас цветы на улицах посадили».

И вот буквально через пару лет столько же цветов появилось на минских улицах – так что мэру писать не пришлось.

Мои любимые места в Минске? Ну, наверное, Александровский сквер, потом парк Янки Купалы – я люблю бывать везде, где зелень. Но сейчас больше тянет за город, честно говоря.

КАК В 60 ЛЕТ Я ПУТЕШЕСТВОВАЛА ПО ИНДИИ

Я всю жизнь искала себя и старалась развиваться. Когда мне было 60 лет, я поехала в Индию. Жила в ашраме у Сатьи Саи Баба – знаете такого гуру? У нас была очень хорошая компания, такое духовное взаимообогащение. Я сначала волновалась, на каком вообще языке общаться с людьми в ашраме, а потом моя знакомая говорит: «Не надо никакого языка – все идет от сердца к сердцу».

И правда: например, напишешь гуру послание: «Пускай сегодня миллионы людей проснутся и обратят свой взор на тебя». Он сразу смотрит на учеников – мол, кто это написал? – и взгляд свой устремляет именно на тебя.

Когда я вернулись в Минск, еще какое-то время общались с коллегами по этой поездке, но потом пошла дальше. Это правило жизни: если ты выбрал для себя такой путь, то нужно идти дальше. На месте стоять нельзя!