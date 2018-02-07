FT: Очередное сражение за Балканы 7.02.2018, 15:24

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Сотрудничество со странами Западных Балкан важно в плане попыток ЕС контролировать миграцию.

Брюссель годами полагал, что внешние границы Евросоюза стали незыблемыми, но теперь он предлагает присоединить к блоку несколько беднейших стран в противовес влиянию России, Китая и Турции на Балканах, пишет FT, (перевод - inopressa.ru).

ЕС или Путин - кто получит Западные Балканы? - спрашивает Die Welt. Tageszeitung указывает на "националистические, коррумпированные и лжедемократические режимы" в регионе и выражает сомнение, что у ЕС есть адекватная стратегия.

"После долгой паузы ЕС снова готов к разговору о расширении своих границ", - пишет редакция Financial Times. В прошлом году президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал предложить шести странам Западных Балкан "правдоподобную" перспективу вступления в ЕС, и на этой неделе он обнародовал стратегию, объясняющую, что это будет означать, и выразил надежду, что как минимум некоторые из шести государств присоединятся к блоку к 2025 году.

Издание отмечает, что энтузиазм по поводу расширения ЕС в значительной степени иссяк, но "принятие в Евросоюз посткоммунистического Востока остается одним из главных его достижений".

Сотрудничество со странами Западных Балкан "важно в плане попыток ЕС контролировать миграцию", подчеркивает FT, и "обещание членства в Евросоюзе стало важным стимулом для их правительств принять сложные решения: Сербия, например, пошла на большие уступки в отношениях с Косово". При этом "только 26% сербов сейчас считают, что членство в ЕС - это хорошо. Если ЕС отступит, то другие - Россия и Турция - готовы заполнить вакуум".

FT приветствует требование ЕС к претендентам на вступление прежде разрешить споры с соседями - касается ли это отказа Сербии признать Косово или пререканий Македонии с Грецией из-за названия. "Невозможно импортировать эти конфликты - или вирулентный штамм этнонационализма, который их подпитывает, - в ЕС", - говорится в статье.