«Газпром центр» в Минске будут достраивать итальянцы 3 7.02.2018, 15:37

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Фото: tut.by

Выбран генеральный подрядчик минского «долгостроя».

Эту информацию официально подтвердили агентству «Минск-Новости» в службе по связям с общественностью и средствами массовой информации ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», пишет tut.by.

Отметим, что в 2016 году российская «дочка» итальянской строительной компании Codest выиграла тендер на работы по созданию в Щелково сборочного производства космических аппаратов для ОАО «Газпром космические системы».

Компания Codest входит в состав итальянского консорциума Gruppo De Eccher, одного из ведущих в области строительства и инфраструктуры. Он существует более ста лет и работает в 30 странах мира.

Дочерняя же российская структура Codest действует на рынке СНГ почти 30 лет. За это время она реализовала более 80 проектов на постсоветском пространстве, говорится на ее сайте. Компания строит административные, промышленные, жилые, инфраструктурные объекты, а также занимается реставрацией. Например, она реализовала аэропорт Домодедово, Дворец наций в Душанбе, отели Radisson в Киеве и другие сооружения. Компания также занимается реконструкцией стадиона «Динамо» в российской столице.

Строительство многофункционального комплекса «Газпром центр» началось в 2015 году. Объект разместится на пересечении улицы Филимонова и проспекта Независимости на площади 8,27 га на месте бывшего автовокзала «Московский». Будущий комплекс должен включать офисы белорусских «дочек» «Газпрома», гостиницу, паркинг, физкультурно-оздоровительный комплекс и медицинский центр. По изначальным планам самое высокое здание должно было состоять из 35 этажей и подняться на 185 метров. Окончание строительства сразу было запланировано на 2018 год. Однако летом 2016 года все работы на объекте стали сворачиваться, а в декабре «Газпром трансгаз Беларусь» начал процедуру консервации объекта незавершенного строительства.

Основной причиной приостановки строительства стало сокращение финансирования проекта со стороны «Газпрома» из-за газового спора между Беларусью и Россией. Еще одной причиной называли технические проблемы, связанные с высотной частью здания. Прошлым летом стройку расконсервировали, но задумались об удешевлении проекта. «Газпром» пересматривал как объем инвестиций, так и объем самого комплекса. До 2020 года работы должны быть завершены, сообщалось осенью.

По предварительным данным, работы на объекте начнутся уже в марте.