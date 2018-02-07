Большая игра в Сирии Павел Фельгенгауэр

7.02.2018, 16:13

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Павел Фельгенгауэр

Сложилось достаточно предпосылок для прямых столкновений между великими державами.

Российские так называемые удары возмездия – это советская традиция еще со времен Афганистана. Хотя кто именно попадал по больницам, точно сказать нельзя, поскольку там одновременно наносят удары сирийские правительственные силы.

Российских сил в Сирии осталось столько же, сколько и было. После того, как Путин объявил о выводе сил, присутствие российских войск сократилось лишь на востоке Сирии. Там находилась мощная группировка, но сейчас боевые действия несколько приутихли. А вот на западе, в приморском районе Сирии, российские силы остались и участвуют в операции в провинции Идлиб.

Что будет дальше – непонятно, поскольку сейчас в Сирии сложилась очень серьезная ситуация. Дальнейшая эскалация может втянуть в конфликт внешних игроков. Хотя и не всегда дружно, но раньше они все вместе воевали против ИГ. Теперь последние ушли в подполье.

Израиль наносит удар. Сирийцы обещают ответить иранцам с Хезболлой. Может начаться серьезный конфликт между Израилем, Ливаном, Сирией и Ираном.

В свою очередь турки обещают продолжить наступление на те части курдских регионов, где находятся американцы. Возможны наступления и столкновения турок и американцев.

Продолжается наступление в провинции Идлиб, где турки вроде бы обещали защитить часть так называемой Свободной сирийской армии. Теперь она фактически подчиняется Анкаре и одновременно воюет со сторонниками Асада.

Сложилось достаточно предпосылок для прямых столкновений между великими державами. Непонятно, как все это планируют разруливать. Может быть, не все сейчас хотят воевать, но другого выхода не существует.

Иран усиливает свои позиции и с этим собираются бороться. Такая же ситуация с Израилем и США. И хотя Россия вроде бы одновременно дружит с Израилем и Ираном, а также поддерживает близкие отношения с Турцией, – непонятно, как долго это продлится.

Так что существуют все возможности для интернационализации гражданской войны в Сирии.

Павел Фельгенгауэр, «Новое время»