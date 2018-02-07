Житель Барановичей про декрет №1: Опять будут акции протеста 7.02.2018, 16:38

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Белорусы высказались про лукашенковский декрет о «тунеядцах».

«Ничего не изменилось, только цифры поменялись – был декрет №3, а стал №1. И как «тунеядцы» будут платить 100% за коммунальные услуги, если даже работающие не знают, сколько процентов оплачивают от полной стоимости жировки», - заявил житель Барановичей.

Как свидетельствует видеоопрос intex-press.by, большинство жителей Барановичей считают, что вначале нужно создать много рабочих мест для тех, кто хочет найти работу:

- Дайте сначала людям достойную работу, а потом требуйте уже какие-то непонятные вещи, - считает житель Барановичей.

- Этот декрет №1, такой же как и №3. Уверена, среди людей опять же будет неприятие декрета, негативные высказывания в его адрес. Очевидно, что он продуман не до конца, - подчеркивает пенсионерка.

- Сейчас в стране проблема с трудоустройством. Особенно среди молодых людей. А если удастся найти работу, то за 280 - 300 рублей, - жалуется жительница Барановичей.

- Опять будут акции протеста, - уверен молодой белорус.