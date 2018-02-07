Эскендер Бариев: Мы - народ, который борется за свои права 7.02.2018, 16:55

Эскендер Бариев

Как в 1990-е годы развивалось крымскотатарское национальное движение.

Возможны ли новые выборы Курултая после аннексии Крыма? Какая правовая защита необходима крымчанам в условиях российской аннексии? Как в 1990-е годы развивалось крымскотатарское национальное движение?

На эти и другие вопросы в проекте «Дневное шоу» в эфире Радио Крым.Реалии отвечает глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

– Как вы занялись правозащитой деятельностью?

– Я вырос в семье активистов национального движения, и поэтому для меня всегда очень важно было в нем участвовать, защищать права нашего народа – как коллективные, так и индивидуальные. Постепенно я пришел и в политику. С 1991 года, когда национальное движение создавало второй Курултай, оно приобрело и политический характер, а не только правозащитный. В 1994-м мы создали первую рабочую группу и начали ездить по всему Крыму, проводили собрания и избирали молодых делегатов в так называемый молодежный Курултай.

– У вас была цель стать одним из лидеров движения?

– С самого начала я как-то естественно стремился к лидерству, но не это главное. Я понял, что имидж крымских татар, прежде всего, создается из людей, которые его представляют. Хотелось, чтобы наш собирательный портрет был позитивным, чтобы к нам относились как к народу, который борется за свои права, при этом не нарушая прав других.

– Вы создали «горячие линии» по поддержке крымских татар, когда начались аресты и обыски, а потом эта инициатива выдохлась. Это из-за переезда в Киев?

– В 2014 году все были в такой растерянности, никто не знал, что делать. Но я четко понимал, что политика Меджлиса должна быть последовательной и четкой. И, действительно, создание Комитета по защите прав крымскотатарского народа было результатом осознания того, что Меджлис недостаточно делает в этом вопросе. Кроме «горячей линии», мы создали формы регистрации нарушений прав человека и каждую неделю сообщали о них. После переезда на материк пришлось перейти на полуподпольную форму работы, чтобы просто не подставлять людей под удар. Сейчас мы продолжаем распространять правозащитную документацию, выдержки из российского законодательства, руководства к действию при обысках и арестах.

– Вы хотели бы когда-нибудь возглавить Меджлис?

– На центральных украинских телеканалах меня несколько раз называли то председателем Меджлиса, то зампредседателя. Сегодня как обычный член Меджлиса я работаю начальником управления по внешним связям, по международным отношениям, а также – в юридической службе. Пока что, в связи с оккупацией Крыма, мы не можем провести демократические, свободные выборы в Курултай. Другое дело, что мы обязательно проведем конференцию Курултая, к которой нет таких жестких требований по кворуму. Так что руководство Меджлиса пока что не сменится. Для меня важно – дело не в личностях, а в идеях. Если буду выдвигаться, обязательно предложу программу.