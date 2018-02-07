Лукашенко отдал под жилую застройку земли рынка «Лебяжий» 1 7.02.2018, 17:05

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На отведенном участке планируется строительство 60 тысяч квадратных метров жилья.

На днях в генплан Минска были внесены изменения: указом президента под жилую застройку отдали участок в районе улиц Тимирязева — Ратомской. На генплане эти земли были обозначены как ландшафтно-рекреационная зона, но по факту тут уже много лет работают «Лебяжий» и продовощной рынки.

Tut.by узнал у главного архитектора Минска, что конкретно будут строить на месте этих рынков.

На той части рынка «Лебяжий», которую отдали под жилую застройку, в два ряда стоят фуры — с них оптом торгуют сезонными фруктами. Сейчас в ходу — мандарины и хурма.

О том, что вскоре торговля может свернуться ради строительства многоквартирного жилья, некоторые уже слышали.

— Не первый год нам говорили, что «Лебяжий» снесут, а потом опять продлевали аренду, — рассказали в одном из кафе на рынке. — Когда услышали про указ, поняли, что это уже конец. Говорят, участок этот передали китайцам. Каким китайцам? Да тем самым, что строят вон те дома возле «Поля чудес».

На самом же деле с видом на «Поле чудес» и возле заказника «Лебяжий» строится малоэтажный жилой комплекс «Олимпик-Парк». Его возведением занимается отечественный застройщик — группа компаний «Тапас». Кусок земли возле заказника ей в 2014 году выделил Лукашенко.

Участок, о котором выше шла речь, смотрелся бы логичным продолжением этой жилой застройки, но в офисе ООО «Тапас» возможность строительства жилья на землях рынка «Лебяжий» не опровергли и не подтвердили.

В утвержденном Генплане Минска земли, на которых расположены «Лебяжий» и продовощной рынки, а также «Поле чудес», обозначены как «зона жилой смешанной многоквартирной застройки». И это не новость — о переносе этой части рынка говорилось еще в 2015 году. В качестве новой торговой площадки, напомним, предлагали территорию в деревне Таборы Минского района.

Впрочем, изначально на этой территории рынок не планировался. С 1998-го по 2003 год земли возле заказника «Лебяжий» — около 30 гектаров — выделились тогда еще гендиректору ООО «Торговый дом «Ждановичи» Евгению Шигалову для строительства парка отдыха «Нескучный сад», аквапарка, гостиничного комплекса. Вместо этого Шигалов построил оптовый и розничный рынки, а также автостоянки. В 2008 году с этим было связано громкое уголовное дело.

Главный архитектор Минска: Территория у заказника «Лебяжий» особенная

— Потенциал у этой территории большой, и здесь практически нет обременений. В то же время этот участок особенный и требует к себе правильного отношения из-за соседства с заказником «Лебяжий». Поэтому строительство жилья тут предполагается только малоэтажное, не более пяти жилых этажей, — рассказал Павел Лучинович. — Летом 2017 года мы проанализировали территорию, и оказалось, что здесь есть дефицит детских школ и садиков. Поэтому указом президента и было выведено из ландшафтно-рекреационной зоны 3,45 га земли для размещения спортивных площадок для детского сада и школы, а также стадиона. Вся остальная территория, кроме этих 3,45 га, будет отведена под жилую многоквартирную застройку, детский сад и школу.

С учетом особенностей территории, были разработаны проектные предложения, которые мы сегодня и публикуем.

— Концепция проекта предполагает малоэтажную жилую застройку, возможно, это будут дома переменной этажности, с еще большим понижением этажности в сторону заказника. На территории предполагается также большой процент озеленения. Школа и детский сад запланированы близко к заказнику, а жилая застройка — к улице Тимирязева. Всего на отведенном участке планируется строительство 60 тысяч квадратных метров жилья, рассказал директор УП «Минскградо» Сергей Акинчиц.

Территория, определенная под строительство жилья, будет реализовываться через аукцион с правом проектирования и строительства.

— В настоящее время готовится аукционная документация, — рассказал главный архитектор столицы Павел Лучинович. — Победитель аукциона должен будет запроектировать весь участок возле заказника «Лебяжий», включая эти 3,4 га. Детский сад и школу будет строить город, жилье — инвестор. Кто конкретно из столичных застройщиков будет заниматься проектированием и строительством — покажет аукцион.

Решать судьбу продовощного рынка, «Лебяжьего» и «Поля чудес» будет руководство ООО «Торговый дом «Ждановичи». На официальный запрос TUT.BY с просьбой пояснить, какая перспектива ждет ту часть рынка, которая подпадает под жилую застройку, руководство рынка ответили кратко:

— Ожидается корректировка детального плана развития данной территории. Об объемах корректировки информацией не обладаем.

В то же время главный архитектор столицы заверил, что переносить рынок за черту Минска не планируется, как это было в 2015 году. Руководству ООО «Торговый дом «Ждановичи» было рекомендовано более эффективно использовать территорию рынка между улицей Тимирязева и железной дорогой.