Найден народ, у которого нет слов «купить» и «продать» 5 7.02.2018, 19:15

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Фото : Lund University

Лингвисты открыли неизвестный науке язык на территории Малайзии.

Жители одной из деревень на севере Малазийского полуострова общаются между собой на ранее неизвестном языке из австроазиатской языковой семьи, в котором нет аналогов слов "купить" и "продать", заявляют шведские ученые в статье, опубликованной в журнале Linguistic Typology.

"На этом языке говорят не представители какого-то неизвестного племени охотников-собирателей, живущих в глухих джунглях, как это можно ожидать, а обитатели одной из малайских деревень, которую раньше часто посещали антропологи. Они не заметили их главной особенности, что удалось сделать нам, лингвистам", — рассказывает Никлас Буренхулт (Niclas Burenhult) из университета Лунда (Швеция).

По текущим оценкам лингвистов, сегодня на Земле существует примерно шесть или семь тысяч языков, на которых говорят народы со всех уголков планеты. Лишь 6% из них являются широко распространенными – на них говорит более миллиона человек, а на долю 10 самых распространенных языков приходится около 40% населения планеты.

Остальным 94% языков, как считают лингвисты, в ближайшее время угрожает вымирание из-за распространения западной массовой культуры и глобализации. Сегодня ЮНЕСКО и многие другие международные организации пытаются разработать меры по спасению наследия этих языков и тех культур, к которым они относятся.

Одной из первых жертв этого процесса может стать джедек – язык, открытый Буренхултом и его коллегами в малазийской деревне Сунгай Руал, расположенной в штате Келантан на севере страны. Три сотни ее жителей, как отмечают ученые, принадлежат к числу охотников-собирателей, "застрявших" в первобытно-общинном строе, и за их жизнью антропологи наблюдают уже более полувека.

Несмотря на большой интерес к Сунгай Руал, как отмечает Буренхулт, антропологи не замечали, что их друзья говорят не на одном из уже известных языков аслийской группы, широко распространенных среди племен охотников-собирателей Юго-Восточной Азии, а на абсолютно новом и неизвестном науке наречии.

Об этом, по словам шведского лингвиста, ученые узнали лишь пять лет назад, когда его команда проводила своеобразную "перепись" языков аслийской группы, изучая всех ее носителей, живущих на севере Малазийского полуострова, на территории Малайзии и Таиланда.

"Когда мы начали говорить с жителями деревни на языке джахай, мы внезапно поняли, что большая часть ее обитателей говорит на совсем другом наречии. Они использовали слова, фонемы и грамматические структуры, которые отсутствовали в джахае. Некоторые из этих слов были похожи на выражения из других аслийских языков, носители которых живут в очень далеких уголках полуострова", — добавила Джоанн Йагер (Janne Yager), одна из коллег Буренхулта.

Джедек, по ее словам, интересен тем, что в нем нет выражений, связанных с куплей и продажей, частной собственностью, судами, преступлениями и прочими "продуктами" цивилизации. Его исчезновение, как считает Буренхулт, сделает человечество более однообразным и менее богатым с культурной точки зрения.