Три необычных способа быстро заснуть и хорошо выспаться 1 7.02.2018, 16:48

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Крепкий сон - залог здоровья.

Эксперты назвали три удивительных и простых способа, как быстро засыпать и хорошо высыпаться, пишет nv.ua.

Три секрета крепкого и здорового сна заключаются в следующем:

1. Работайте возле окна. Исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Sleep Medicine, показало, что в среднем сотрудники, которые сидят у окна и в течение дня подвергаются воздействию естественного света, спят на 46 минут дольше и крепче, чем те, кто не получает такую порцию света. Также, согласно исследованию, люди, которые работают возле окна, оказались в четыре раза продуктивнее тех, кто сидит далеко от окна.

2. Оставляйте ноги раскрытыми. Эксперт Национального Фонда Сна Натали Даутович утверждает, что, высунув одну или обе ноги из-под одеяла, вы быстрее уснете и лучше выспитесь. Как оказалось, существует определенная взаимосвязь между температурой тела и засыпанием. Когда мы спим, температура нашего тела понижается, особенно на стадии глубокого сна. Чтобы быстрее уснуть, можно целенаправленно снизить свою температуру тела. Например, принять теплую ванну, выпить горячий чай или высунуть ноги из-под одеяла.

3. Используйте "эффект плацебо". Ученые из колледжа Колорадо провели интересный эксперимент: сначала они назвали разным участникам исследования разные характеристики качества сна "выше" и "ниже" нормы. Затем участников эксперимента попросили пройти тест когнитивных способностей. Люди, которые из-за внушения ученых были уверены, что спали мало, в среднем, набрали 44% в тесте. А те, кто считал, что вполне выспался, набрали около 70%. При этом люди из обеих групп могли спать одинаковое количестве времени.

Чтобы ощущать себя выспавшимся и полным сил, говорите себе, что вы хорошо отдохнули и впереди успешный продуктивный день.