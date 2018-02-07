Названы 20 романтических хитов ко дню Святого Валентина
- 7.02.2018, 17:33
Музыкальный плейлист для влюбленных наполнит праздничный день позитивным настроением.
В преддверии Дня всех влюбленных, nv.ua вспоминает романтические хиты разных эпох, посвященные самому главному.
Среди них – как культовые баллады о любви «из прошлого», так и поп-треки, популярные сегодня и покорившие мировые чарты. Музыкальный плейлист для влюбленных обязательно наполнит праздничный день романтичным настроением.
Bruno Mars - Just The Way You Are
Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2U
Ed Sheeran - Shape of You
John Legend - All of Me
Goo Goo Dolls – Iris
Бабкин – Пробач
ZAYN, Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever
The Cardigans – Lovefool
Snow Patrol - Chasing Cars
Passenger - Let Her Go
Des'ree – I'm Kissing You
Бумбокс – Дитина
The Weeknd - Earned It
Seal - Kiss From A Rose
Тина Кароль – Закрили твої очі
Adele - Someone Like You
George Michael - Careless Whisper
Extreme - More Than Words
Sam Smith - Stay With Me
Guy Sebastian - Set In Stone