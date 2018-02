Названы 20 романтических хитов ко дню Святого Валентина 7.02.2018, 17:33

Музыкальный плейлист для влюбленных наполнит праздничный день позитивным настроением.

В преддверии Дня всех влюбленных, nv.ua вспоминает романтические хиты разных эпох, посвященные самому главному.

Среди них – как культовые баллады о любви «из прошлого», так и поп-треки, популярные сегодня и покорившие мировые чарты. Музыкальный плейлист для влюбленных обязательно наполнит праздничный день романтичным настроением.

Bruno Mars - Just The Way You Are

Sinéad O'Connor - Nothing Compares 2U

Ed Sheeran - Shape of You

John Legend - All of Me

Goo Goo Dolls – Iris

Бабкин – Пробач

ZAYN, Taylor Swift - I Don't Wanna Live Forever

The Cardigans – Lovefool

Snow Patrol - Chasing Cars

Passenger - Let Her Go

Des'ree – I'm Kissing You

Бумбокс – Дитина

The Weeknd - Earned It

Seal - Kiss From A Rose

Тина Кароль – Закрили твої очі

Adele - Someone Like You

George Michael - Careless Whisper

Extreme - More Than Words

Sam Smith - Stay With Me

Guy Sebastian - Set In Stone