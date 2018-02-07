В ночь на 8 февраля подорожает автомобильное топливо 27 7.02.2018, 17:54

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Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

По предварительной информации, его стоимость вырастет на 5%.

В ночь c 7 на 8 февраля в Беларуси подорожает автомобильное топливо. По предварительной информации, его стоимость вырастет на 5%. Об этом tut.by сообщили несколько не связанных между собой источников.

Сейчас цены на АЗС выглядят так: АИ-92 — 1 рубль 19 копеек, АИ-95 — 1 рубль 27 копеек, АИ-98 — 1 рубль 38 копеек, ДТ — 1,29.

Напомним, в начале января заместитель председателя «Белнефтехима» Андрей Рыбаков рассказал, что только для того, чтобы компенсировать рост стоимости нефти, надо поднять цены на автозаправках на 23 процента. Концерн считает необходимым как минимум привести белорусские цены на автомобильное топливо к паритету с ценами российского рынка, которые сейчас выше на 7−11 процентов. Все возможные меры внутреннего характера для сокращения затрат нашими НПЗ уже предприняты.

Последний раз цена на топливо изменялась 26 октября 2017 года. Тогда его стоимость выросла на 2 копейки.

В «Белнефтехиме» объяснили то подорожание ростом стоимости нефти и необходимостью выравнивания розничных цен на нефтепродукты в Беларуси со стоимостью автомобильного топлива в сопредельных странах, прежде всего в соседних регионах России.