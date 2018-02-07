Еще один мясокомбинат Беларуси лишен права на поставки в Россию 7.02.2018, 17:57

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Россельхознадзор закрыл поставки с белорусского мясоперерабатывающего предприятия.

Ведомство ввело временные ограничения на поставки говядины «ЭкспортаАльфа групп». Предприятие расположено в Оршанском районе. Причиной для санкций стало обнаружение листерий в говядине, пишет belmarket.by.

Также введен режим усиленного лабораторного контроля в отношении Ошмянского мясокомбината из-за остатков антибиотиков.

Ранее Россельхознадзор уже ограничил по той же причине поставки сухого молока с Бабушкиной крынки.