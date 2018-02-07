Валентин Наливайченко: Крым захватывали несколькими группами лиц 3 7.02.2018, 18:24

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Валентин Наливайченко

В 2014 году крымская милиция передала оружие российским диверсантам.

Об этом рассказал бывший глава СБУ Валентин Наливайченко во время допроса в суде в среду, пишет "Украинская правда".

"Я могу подтвердить, что осуществлялась оккупация, агрессия с 20 февраля вооруженными силами РФ, прежде всего, Черноморского флота РФ, в количестве 24 тысяч человек. Второе, контрактники, диверсионные группы. Третье - ФСБ России. Их роль - взятие под контроль СБУ и других правоохранительных органов, или, на прямую, через управляющих, или через лиц, предавших украинскую присягу и перешедших на сторону агрессора", - рассказал он.

"И еще одна составляющая - это сепаратистские, антиукраинские организации, так называемые "казаки" и другие, которые во времена Виктора Януковича были не просто восстановлены, а вернулись на территорию республики Крым", - добавил Наливайченко.

Ранее, Наливайченко заявил, что видел российских спецназовцев на Майдане в 2014 году, и видел, как на российские шевроны одели украинскую спецформу.

Также он рассказал, что в 2014 году крымская милиция передала оружие российским диверсантам.