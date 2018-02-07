Алла Цупер будет знаменосцем сборной Беларуси на Олимпиаде-2018 7 7.02.2018, 18:36

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Алла Цупер

Олимпийская чемпионка-2014 была избрана знаменосцем общем собрании белорусских олимпийцев.

На общем собрании белорусских олимпийцев в Пхенчхане знаменосцем была избрана фристайлистка, олимпийская чемпионка-2014 в Сочи Алла Цупер, передает официальный сайт НОК Беларуси.

По словам шефа миссии белорусской команды на зимней Олимпиаде-2018 Александра Бараули кандидатура этой спортсменки самая подходящая.

«10 февраля начнутся соревнования по биатлону, лыжным гонкам, шорт-треку и конькобежному спорту. Мы исходили из того, чтобы не нарушить график подготовки спортсменов к важнейшим стартам четырехлетия.

К тому же, знаменосцем должен быть опытный, именитый и узнаваемый атлет. У Аллы Цупер все это есть. Да и, как известно, спортсменка собирается побороться за медаль и на Играх в Пхенчхане. Поэтому решено было доверить эту миссию Алле Цупер. На наш взгляд, со всех сторон достойный выбор», – сказал Баруля.

Напомним, в разное время знамя белорусской делегации на Олимпийских играх несли звездные известные спортсмены.

На зимних Играх-2010 в Ванкувере эта роль была отведена хоккеисту Олегу Антоненко. На Олимпиаде-2012 в Лондоне белорусский флаг нес теннисист Максим Мирный, который на этих стартах, в паре с Викторией Азаренко, стал обладателем золотой чемпионской медали. На ОИ-2014 в Сочи знаменосцем был олимпийский чемпион, фристайлист Алексей Гришин, а спустя четыре года на Олимпиаде-2016 в Рио эта почетная и важная миссия выпала на долю олимпийского чемпиона в пулевой стрельбе Сергею Мартынову.