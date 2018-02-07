В Минске пройдет киберспортивный турнир со $100 тысячами призовых в криптовалюте 1 7.02.2018, 19:02

Турнир пройдет 24-25 февраля.

24−25 февраля в Минске пройдет первый в мире киберспортивный турнир, призовые которого будут выплачиваться в криптовалюте, сообщает tut.by со ссылкой на сайт hltv.org.

Соревнование будет проходить в дисциплине CS: GO. Организатором турнира выступает стриминговая платформа Play2Live.

Призовой фонд составит 100 тысяч долларов. Из них половину получит команда, одержавшая первое место. Вице-чемпионам достанутся 30 тысяч долларов, а командам, финишировавшим на 3−4-х местах, выделят по 10 тысяч долларов. При этом призовые будут выдаваться не наличкой, а в криптовалюте стриминговой платформы Play2Live, которая, по заверениям организаторов, может быть конвертирована в бумажную валюту.

«Мы рады провести первый в мире киберспортивный турнир с криптопризовыми. Это мероприятие станет точкой отсчета для дальнейшей интеграции технологии блокчейн в игровую индустрию», — сообщили организаторы.

В турнире примут участие 8 команд. Семь из них получили приглашение на участие. Восьмой командой станет победитель открытой квалификации. Пока в списке одна белорусская команда GoodJob — киберспортивный проект футбольного клуба «Динамо Брест».