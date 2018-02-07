Стратегически Путин провалил все 14 Слава Рабинович, «Обозреватель»

7.02.2018, 19:05

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Все козырные и все тузы, находятся в руках американской администрации и американских законодателей.

Сам по себе список российских бизнесменов из "кремлевского доклада" никогда не назывался санкционным и никогда не должен был себя представлять, как немедленные санкции, последующие за его публикацией. Он точно так же, как и Закон и Список Магнитского, является тем, что называется open-ended. То есть с открытым концом по фактически всем направлениям, где все карты, все козырные и все тузы, находятся в руках американской администрации и американских законодателей. А в руках Кремля находятся слепленные из понятно какой субстанции петухи.

Так вот, даже при таких картах американцы их не открывают и не показывают. Почему я упомянул Закон и Список Магнитского? Первоначально туда были включены люди, которые считаются американской администрацией ответственными и виновными в незаконном содержании под стражей, незаконном преследовании, незаконных издевательствах и гибели Сергея Магнитского.

Подобный закон был принят в Канаде и странах Евросоюза, и все эти законы являются таким себе дамокловым мечом, висящим над теми, кто еще в первоначальный американский список не попал. Это те, кто продолжает, путем своей службы организованной преступной группировке Путина, нарушать закон. Точно так же в этот список могут попасть люди, которые преследуют геев в Чечне, незаконно арестовывают Навального и его соратников, и т.д.

Я об этом говорил еще в августе прошлого года, когда закон "о противодействии противникам США – Ирану, КНДР и России", принимался. Что он станет таким же open-ended и будет с открытой датой, длинной и шириной. Сейчас мы наблюдаем последствия именно этого концепта, когда дамоклов меч висит над абсолютно каждым из американского списка. На самом деле он висит над ещё большим количеством людей и организаций, которые не названы в опубликованном американском списке. Ведь не стоит забывать еще и о засекреченной части доклада.

Если отмотать все на несколько лет назад и вернуться в лето 2014-го года, то я еще тогда публично сказал, что вся страна станет токсичной, вне зависимости от того, кто попадет или не попадет под санкции. Просто потому, что угроза санкций, которые накладываются на те или иные организации или физические лица, есть всегда. Если вы не российский инвестор, финансовое учреждение, банк, компания, но имеете дело со своими российскими коллегами и находитесь в подписании какой-то сделки или инвестиции, передаче денег за какие-то активы, продаже или покупке, то фактически вы можете находиться внутри сделок в тот момент, когда вдруг против вашего партнера или контрагента вводятся санкции. То есть, вы можете начать сделку с несанкционированным физлицом или организацией, а заканчивать ее уже с санкционированным.

Теперь из-за такого риска вся страна, с точки зрения инвестиционной привлекательности, стала токсичной, ещё с лета 2014 года. Стоимость капитала, для всех в этой стране, увеличивается по мере того, как путинская ОПГ продолжает наращивать свою агрессию и диверсии. В конечном итоге получается, что средневзвешенная стоимость капитала, для всех российских компаний, возрастает в геометрической прогрессии и токсичность продолжает разливаться по всей стране. Вот результат деятельности Владимира Путина и его ОПГ. Все, что Путин делает во внутренней и внешней политике, является чрезвычайно неудачным и опасным для развития страны, включая тех граждан, которые находятся в списке Форбс. Путин провалил все. И если он руководствуется короткими перебежками с очень-очень краткосрочными "успехами" тактического характера, в его собственной интерпретации слова "успех", то в долгосрочной перспективе, стратегически, он провалил абсолютно все.

Путин фактически уничтожил как развитие страны, так и благополучие ее граждан. По большому счету он уничтожил всю Россию. Это путь, который продолжается и неизвестно когда закончится. В финансово-экономическом и политическом положении страны наступят необратимые изменения. Я просто не могу себе представить, как эта страна, в результате, не развалится из-за каких-то пока неизвестных, но абсолютно точных в своей неизбежности потрясений, к которым Путин и его ОПГ ее ведут. Включительно и вместе со всем расширенным списком журнала Форбс.

Слава Рабинович, «Обозреватель»