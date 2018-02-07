Forbes впервые составил рейтинг криптовалютных миллиардеров 2 7.02.2018, 19:49

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Первое место в рейтинге занял соучредитель сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием $7,5-8 млрд.

В первом составленном Forbes рейтинге бизнесменов, разбогатевших на криптовалютных операциях, лидером стал финтех-предприниматель и соучредитель сервиса Ripple Крис Ларсен с состоянием $7,5-8 млрд. Второе место занял Джозеф Люблин, который помогал основать Ethereum, с оценкой состояния от $1 млрд до $5 млрд. Третье место у основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао с оценкой состояния от $1,1 млрд до $2 млрд.

Братья Тайлер и Кэмерон Уинклвосс, отсудившие в 2008 году $65 млн за идею Facebook у Марка Цукерберга, некоторыми СМИ назывались первыми людьми в мире, чей известный запас биткоинов превысил миллиард долларов. В рейтинге Forbes они занимают четвертую строчку, их состояние оценивается в $900-1100 млн.

В рейтинге оказался и сооснователь Ethereum Виталик Бутерин — его состояние оценивается в $400-500 млн. Также в рейтинге фигурирует выходец из СССР Валерий Вавилов, который создал компанию по майнингу биткоина Bitfury. Его состояние оценивается в $500-700 млн.

Авторы рейтинга указывают, что при оценке состояния, заработанного в криптовалюте, учитывались непрозрачность операций с цифровыми монетами и высокая волатильность. Также при составлении рейтинга учитывалось, что криптовалюты не защищены от кражи в отличие от денег в банковских системах, а взломы криптовалютных бирж не редкость. Скорость на рынке криптовалют, где делают и теряют миллиарды за один день, решает все, поэтому данные рейтинга указаны в диапазоне, а не в виде точного результата. При этом Forbes продолжает придерживаться консервативного метода оценки состояний миллиардеров.

Оценка состояния проводилась на основе информации о запасах криптовалют, прибыли после уплаты налогов от торговых криптовалютных операций и стоимости долей в компаниях, связанных с криптовалютной деятельностью. Данные приведены по состоянию на 19 января 2018 года.

После декабрьского рекорда для биткоина в $20 000, цена опустилась более чем на 70%. Достигнув октябрьских показателей и зафиксировав самый низкий показатель с начала 2018 года, биткоин впервые за месяц начал уверенный рост. На 13:00 по минскому времени цена криптовалюты колеблется в районе $7900. Также выросли показатели и других криптовалют: Ethereum подорожал на 30% и стоит $778,49, Ripple и Bitcoin Cash — на 20% и стоят теперь $0,75 и $954,58 соответственно.

Капитализация всех криптовалют выросла за тот же период с $286 млрд до $378 млрд, причем капитализация биткоина составляет от этой суммы почти 30% и подбирается к $134 млрд.