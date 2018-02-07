Белорусские правозащитники требуют освободить Оюба Титиева 7.02.2018, 20:01

Оюб Титиев

Обращение было передано 7 февраля в Посольство РФ в Беларуси Алесем Беляцким.

Ряд белорусских правозащитников обратились к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с коллективным обращением по причине уголовного преследования главы грозненского представительства Правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева и наступлением на правозащитное движение в Чечне. Обращение было передано 7 февраля в Посольство Российской Федерации в Беларуси Алесем Беляцким, передает «Весна».

Глава чеченского представительства «Мемориала» Оюб Титиев был арестован 9 января 2018 г. по сфабрикованным обвинениям в приобретении и хранении наркотиков. Позже он сообщил, что наркотические вещества были подброшены в его машину во время осмотра дорожной полицией. Титиев находится сейчас в СИЗО, ему предъявлено обвинение в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере согласно ч. 2 ст. 228 УК РФ.

В коллективном обращении представители правозащитных организаций Беларуси выражают протест и требуют немедленного освобождения коллеги, а также прекращения давления и гонений на правозащитников в целом. Обвинение против Титиева белорусские правозащитники считают абсурдным.

«Также призываем власти Российской Федерации неуклонно придерживаться добровольно взятых на себя международных обязательств в области прав человека, которые включают, помимо всего прочего, обязательства по содействию гражданам, выступающим в защиту прав других лиц и осуществляющих правозащитную деятельность как в личном качестве, так и в группе», – отмечается в обращении.

Обращение подписали председатель Алесь Беляцкий, Раиса Михайловская, Олег Агеев, Татьяна Ревяко.