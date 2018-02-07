Цена на нефть марки Brent снизилась до $65,66 3 7.02.2018, 20:05

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Цены на нефть перешли к снижению на данных о запасах в США.

Цены на нефть в среду перешли к снижению после публикации данных Минэнерго США, указавших на увеличение запасов нефти в стране по итогам второй недели подряд, а также рост добычи до нового рекорда.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent к 19:41 по белорусскому времени снизилась на 2,32% - до 65,66 доллара за баррель.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, выросли на 1,9 млн баррелей - до 420,25 млн баррелей, запасы бензина увеличились на 3,41 млн баррелей, дистиллятов - на 3,93 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США.