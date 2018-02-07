Путин наступает на те же грабли?1
- Игорь Эйдман, Facebook
- 7.02.2018, 20:29
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Путинские власти повторяют многие ошибки позднесоветского руководства, приведшие его к краху.
Повальные аресты дагестанского начальства вам ничего не напомнили? Это же очень похоже на «узбекское дело» в позднем СССР.
Путинские власти повторяют многие ошибки позднесоветского руководства, приведшие его к краху.
1. Гонка вооружений при слабой экономике. Попытка мериться с американцами размером боеголовок.
2. Дорогостоящие внешнеполитические авантюры. Тогда - Афганистан, теперь - Украина, Сирия.
3. Кормим «друзей» по всему миру, любых жуликов, которые заявили о своей «социалистической ориентации» (тогда) или поддержки политики Путина (теперь).
4. Разорительные расходы на помпезные торжества и «проекты века». Олимпиады, БАМ, Керчинский мост и т. п.
5. Обострение отношений с Западом. В результате — западные санкции.
6. Конфликт с национальными элитами в республиках, попытка привести там к власти людей из других регионов (тогда в Узбекистане и Казахстане, сейчас в Дагестане и, потенциально, в Татарстане).
7. Снижение уровня жизни большинства население под влиянием разорительных авантюр и военных расходов, о которых я писал выше. Усиление на этом фоне массового недовольства привилегиями элиты («народ и партия едины, но только разное едим мы», «он вам не Димон» и т.д.).
Все это привело советскую экономику к коллапсу, а страну к развалу. Путин наступает на те же грабли?
Игорь Эйдман, Facebook