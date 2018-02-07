Главные конкурентки Домрачевой на Олимпиаде: в чем они сильнее и в чем слабее 14 Вадим Кнырко, «Трибуна»

7.02.2018, 20:41

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Биатлонный пасьянс на фоне лучшей белорусской биатлонистки.

Дарья Домрачева начала олимпийский сезон с прокрутов. Долго не могла привыкнуть к новым лыжам, сходила с дистанции, возвращалась к проверенному инвентарю. После этого привычно расположилась среди топов женского биатлона. В активе имеет две победы и два третьих места. Последняя личная гонка перед Олимпиадой также осталась за нашей спортсменкой.

Тем не менее, конкурентки на Играх у Дарьи очень сильные. Причем каждая сильна по-своему.

Кайса Мякяряйнен (35 лет, Финляндия)

Лучший результат на ОИ: 6-е место (масс-старт в Сочи-2014)

Кубок мира-2017/18: 1 х золото; 3 х серебро; 1 х бронза

Место в Кубке мира: 1-е

«Кайса Мякяряйнен сколько лет» – один из самых популярных запросов в гугле, связанных с финской биатлонисткой. Для Кайсы Игры в Корее наверняка станут последними. И до сих пор у нее нет ни одной медали Олимпиады, хотя уже дважды она участвовала в главных соревнованиях мирового спорта.

– Я постараюсь думать об олимпийских соревнованиях как о нормальных кубковых гонках, чтобы убедить себя не слишком переживать перед началом Олимпийских игр, – делилась Мякяряйнен планами в недавнем интервью. – Конечно, это непросто, и часто лишние мысли очень мешают. Но я надеюсь, что мне удастся сфокусироваться на гонках и не накручивать себя. Не сомневайтесь: я постараюсь сделать все возможное, чтобы завоевать олимпийскую медаль.

Она единственная из топов, кто не пропускал в этом сезоне гонки Кубка мира, причем везде попадала в очки. Именно эта стабильность и позволяет Кайсе держать в своем шкафу желтую майку лидера.

Она очень быстра, как обычно. В каждой гонке Мякяряйнен занимает лидирующие строки в скоростных сводках. В шести гонках из десяти финка превосходила Домрачеву по скорости на дистанции. А однажды Кайса сделала белоруску в лыжах на финише. И, наверное, это момент показательный: в очной борьбе более возрастная финка все равно чуть-чуть превосходит трехкратного триумфатора Сочи-2014.

А вот на стрельбе Домрачева себя чувствует поувереннее соперницы. Точность Кайсы на 3 процента хуже, чем у Дарьи. Правда, свои прегрешения на огневых рубежах финка достаточно легко компенсирует на трассе. Но только тогда, когда грешков не очень много.

Совершенно точно Кайса подводила свою форму так, чтобы ее пик пришелся на вторую часть сезона. После Нового года результаты Мякяряйнен пошли в гору – лишь раз она опустилась за пределы топ-10.

Главный вопрос: возьмет ли Кайса свою первую олимпийскую медаль?

Где стоит опасаться: преследование, масс-старт

Анастасия Кузьмина (33 года, Словакия)

Лучший результат на ОИ: 2 х золото (спринт в Ванкувере-2010, спринт в Сочи-2014), серебро (пасьют в Ванкувере-2010)

Кубок мира-2017/18: 4 х золото; 3 х серебро

Место в Кубке мира: 2-е

Королева спринтерских гонок на Олимпиаде готовится к очередному рывку. Совершенно точно можно сказать, что у Кузьминой прямо сейчас лучший сезон в карьере (см. число подиумов в сезоне). Именно ее считают фавориткой в борьбе за Большой Хрустальный глобус, несмотря на небольшое отставание от Мякяряйнен.

Кузьмина была очень быстра на стыке годов, когда и добилась своих лучших результатов. Форма Анастасии приводила в ужас ее конкуренток. Однако ближе к Антхольцу прыти поубавилось. В последней гонке перед Олимпиадой Домрачева здорово щелкнула Кузьмину по носу: на последний круг масс-старта белоруска и словачка уходили практически вровень, но финишная петля оказалась Анастасии не по зубам.

Специалисты считают, что это было целенаправленное сдерживание формы перед олимпийским форсажем. В целом, как и Кайса, Кузьмина на дистанции была лучше Домрачевой (пять побед по чистой скорости против четырех). Но вот со стрельбой у экс-россиянки далеко не полный порядок. 82 процента для одного из лидеров мирового биатлона – не самый лучший показатель.

Еще один скользкий момент: психологическая неустойчивость. Нередко в сезоне словачка мазала на последних выстрелах. Кажется, в этом компоненте Дарья будет получше.

Главный вопрос: будет ли третья победа в олимпийском спринте?

Где стоит опасаться: спринт, преследование

Лаура Дальмайер (24 года, Германия)

Лучший результат на ОИ: 13-е место (индивидуальная гонка в Сочи-2014)

Кубок мира-2017/18: 2 х золото; 3 х серебро; 1 х бронза

Место в Кубке мира: 4-е

Прошлый «бездомрачевский» сезон оказался триумфальным для молодой немки. Она смела всех, выиграв БХГ, парочку Малых Хрустальных глобусов и 5 золотых медалей ЧМ. Снайпер Дальмайер стреляла быстро, точно и подкрепляла это здоровским ходом.

Начало этого сезона Лаура пропустила из-за болезни. Соперниц и форму приходилось нагонять, и в лучшие ноги Дальмайер пришла лишь к Антхольцу, где стала второй в спринте и первой в преследовании. Тревожный звоночек, что к Олимпиаде Лаура разгоняется.

Если бы не болезнь, Дальмайер запросто могла бы смести все личное золото Пхенчхана. Но в текущих обстоятельствах диспозиция слегка меняется. Пока немка далеко не самая быстрая в мировом пелотоне. Зато очень точная – крепкая рука никуда не делась. 90 процентов точности – лучший показатель среди топов.

В Дальмайер верят не только ее болельщики, но и букмекеры. Почти во всех личных гонках Олимпиады фавориткой считается именно немка. Лишь в спринте главным претендентом на золото называют Кузьмину.

Главный вопрос: готова ли Дальмайер всех уничтожить?

Где стоит опасаться: преследование, индивидуальная гонка, масс-старт

Доротея Вирер (27 лет, Италия)

Лучший результат на ОИ: 5-е место (спринт в Сочи-2014)

Кубок мира-2017/18: 1 х золото; 1 х серебро; 1 х бронза

Место в Кубке мира: 3-е

Вирер – эмоциональная девушка, импульсивная. В масс-старте Антхольца уверенно шла на первом месте – оставалось лишь точно пройти последнюю стрельбу. Но вместо этого Доро намазала и финишировала за пределами пьедестала.

Итальянка, несомненно, самая скорострельная среди фавориток Игр. Доротея и изготавливается быстро, и стреляет, и перезаряжает. Пожалуй, главный ее козырь – стрельба. Она может отставать от условной соперницы на два выстрела и уйти с коврика первой. Другое дело, что и штрафные круги могут появиться.

Наверняка ее главные надежды на Олимпиаде будут связаны с индивидуальной гонкой. Да, «пятнашка» уже давно перестала считаться соревнованием снайперов, но Доро уже доказала в этом сезоне, что в длинной гонке она опасна – в Рупольдинге Вирер победила.

А вот по скорости итальянка совсем не показывает какой-то интересности. Зачастую по чистому ходу она оказывается во втором, а то и в третьем десятке. Лишь однажды за десять попыток в этом сезоне Доротея опередила по скорости Домрачеву, когда белоруска пыталась обуздать новые лыжи. Зато не самая быстрая скорость – отличный шанс для болельщиков Вирер насладиться ее красотой. Не зря же итальянку называют главным секс-символом мирового биатлона.

Главный вопрос: у Вирер уже есть олимпийская медаль в эстафете. Будет ли личная?

Где стоит опасаться: индивидуальная гонка

За кем еще надо следить?

Быстроногая медалистка Сочи-2014 в лыжных гонках Дениз Херманн очень здорово начала сезон, выиграв в Эстерсунде спринт и преследование. Но после того перфоманса немка ни разу не попала на пьедестал. Главное слабое место – отсутствие стабильности. Но в коротком спринте и при точности на огневых рубежах Дениз автоматически превращается в претендента на золото.

У француженок нет явного фаворита. Но они почти все быстры и опасны. А наиболее опасна, наверное, молодая Жюстин Бреза. Три подиума в олимпийском сезоне, победа в масс-старте Анси – неплохое резюме перед первой Олимпиадой. Жюстин всего 21 год и, конечно, Пхенчхан – это не главные Игры в ее карьере. Но Бреза может выстрелить в отдельных гонках.

Как-то совсем все позабыли про другую француженку – мать-героиню Мари Дорен-Абер. Опытная спортсменка и вице-чемпионка Кубка мира-2015/16 ушла в тень в этом году. Но кто знает: может, то маскировка перед главным стартом?

Не стоит сбрасывать со счетов и норвежку Тириль Экхофф. У нее были определенные проблемы со здоровьем на старте сезона. Долго возвращалась форма. Но победа в спринте Антхольца позволяет рассчитывать на что-то хорошее в Корее. Скорее всего, именно спринт станет для Экхофф основной гонкой в Пхенчхане.

Как всегда, сюрпризы могут прилететь от украинок. Сестры Семеренко, Юлия Джима готовы на что-то большее, чем угроза всем в эстафете. Если стрельба будет точна, эта троица может стиснуть зубы и дотерпеть до личных медалей.

Ну и как же без Надежды Скардино! Первая победа к белоруске пришла в этом сезоне. Успех в Эстерсунде помог ей выиграть первый в карьере Малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках. И этот факт вкупе с бронзовым финишем в Сочи-2014 делают Надежду одним из теневых фаворитов длинной гонки в Корее.

Главная потеря ОИ-2018

Разумеется, Габриэла Коукалова. Олимпиада лишилась одной из главных претенденток на медали еще до начала сезона. Чешка не смогла тренироваться в полную силу из-за проблем с ногами. Теперь за нее придется отдуваться Веронике Витковой, у которой уже есть три бронзовых финиша в Кубке мира.

Вадим Кнырко, «Трибуна»