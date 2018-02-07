«Роскосмос» назвал запуск Falcon Heavy рекламой Tesla 24 7.02.2018, 21:01

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Успешный запуск ракеты Falcon Heavy в «Роскосмосе» вызывал зависть и нелепые комментарии.

Исполнительный директор по коммуникациям «Роскосмоса» Игорь Буренков назвал запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX успешной рекламной акцией, предпринятой в преддверии собрания акционеров производителя электромобилей Tesla. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом, заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Естественно, они разные для этого устраивают промоакции. Если вы заметили, этот запуск сопровождался не пустой какой-то там болванкой или какой-то там нагрузкой, которую в принципе было бы не жалко потерять в случае неудачи, а он конкретным совершенно автомобилем сопровождался», — сказал Буренков.

На вопрос ведущего о том, что Маск просто прорекламировал электромобиль, представитель «Роскосмоса» ответил: «Ну, скоро же собрание очередное, значит, надо поправлять дела, дела-то плохи у Tesla, это все знают». Он также назвал запуск «очень хорошим трюком».

Но также Буренков отметил, что любой успешный космический запуск расширяет «горизонты космонавтики». «В этом смысле это замечательно», — добавил он.

Накануне, 6 февраля, SpaceX впервые запустила в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy. Запуск состоялся на космодроме на мысе Канаверал. На борту ракеты был только электромобиль Tesla с манекеном, одетым в скафандр космической компании Маска. Два ускорителя отсоединились от ракеты и успешно сели обратно на Землю, но третий, центральный ускоритель посадить на океанскую платформу не удалось.

Ракета должна была выйти на гелиоцентрическую орбиту вокруг Солнца, но она вышла за пределы этой орбиты и полетела к поясу астероидов, написал Маск в Twitter.

Бизнесмена с успехом поздравил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что успешный запуск «демонстрирует американскую изобретательность в лучшем виде».