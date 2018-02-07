Шульц анонсировал свою отставку с поста лидера СДПГ 1 7.02.2018, 21:08

МАРТИН ШУЛЬЦ

ФОТО: TELEGRAF-EPA

Лидер Социал-демократической партии Германии решил уйти с поста председателя партии после 2 марта.

Об этом Мартин Шульц заявил на встрече руководства партии, сообщает eurointegration.com со ссылкой на FAZ.

В качестве своей преемницы Шульц предложил кандидатуру председателя группы СДПГ в Бундестаге Андреа Налес.

Сам Шульц хочет заменить Зигмара Габриэля в должности министра иностранных дел. Как ожидается, Габриэль в свою очередь вообще останется без министерского портфеля.

Кандидатура Андреа Налес пользуется поддержкой в СДПГ, она является явным фаворитом в борьбе за лидерство. В случае ее избрания она станет первой женщиной, которая возглавит СДПГ.

Мартин Шульц был избран председателем партии в марте прошлого года при поддержке 100% делегатов съезда СДПГ. Позже его критиковали за неудачную избирательную кампанию, которая принесла партии самый низкий результат в истории - 20,5%.

Как отмечает издание, теперь все зависит от членов СДПГ - они 2 марта должны проголосовать за «большую коалицию». После этого станет ясно, станет ли Шульц новым главой МИД Германии.