Студенты из Туркменистана торговали в Беларуси бриллиантами и золотом 3 7.02.2018, 21:27

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Иностранцы заочно учатся в вузах в Гродно.

2 февраля минские милиционеры задержали двух родных братьев — граждан Туркменистана. Их подозревают в нарушении правил о сделках с драгоценными металлами и камнями, сообщает пресс-служба УВД Мингорисполкома. На братьев возбуждено уголовное дело.

26- и 36-летний иностранцы заочно учатся в вузах в Гродно. 26 января они приехали на сессию. Вместе с тем братья планировали продать в Минске бриллианты и золотые ювелирные изделия, привезенные с собой из Туркменистана.

При этом, как сообщается, братья не имели на этот товар разрешения Государственной инспекции пробирного надзора Минфина Беларуси. Милиционеры получили оперативную информацию о планах туркменских студентов. Их задержали по улице Притыцкого с поличным в момент продажи 10 бриллиантов. За продажу этих драгоценных камней они хотели получить 950 долларов.

Во время личного досмотра братьев оперативники обнаружили и изъяли золотые ювелирные изделия с бриллиантами и изумрудами (серьги, кольцо, брошь), четыре пакета с камнями желтого и белого цвета, предположительно золотые изделия, слиток из металла желтого цвета.

Сейчас проводятся исследования всех изъятых ценностей. Оперативники выясняют происхождение этих ценностей и другие подробности.