В Минске изготовят памятные доски в честь Быкова, Монюшко и Бородулина 1 7.02.2018, 21:31

Василь Быков

Памятные доски установят в разных уголках страны.

На международной выставке «Мемориал. Камнеобработка», которая проходит в Минске, будут изготовлены восемь памятных табличек в честь знаменитых белорусов, информирует БелТА.

На каменных плитах будут запечатлены имена композитора Станислава Монюшко, писателя Василя Быкова, поэтов Язепа Пущи и Рыгора Бородулина, шляхетского депутата Сейма Речи Посполитой от Новогрудского воеводства ВКЛ Тадеуша Рейтана, а также Рудольфа и Софии Пищало.

Таблички будут производиться на глазах зрителей. Готовые изделия передадут волонтерам и представителям общественных инициатив, которые установят их в разных уголках страны. Две мемориальные доски будут расположены на усыпальнице рода Рейтанов в Ляховичах — там сейчас идут работы по консервации и реставрации фамильной святыни. Мемориальные доски в честь Василя Быкова, Язепа Пущи и Рыгора Бородулина появятся на их малых родинах — в деревнях Бычки Ушачского района, Королищевичи Минского района, Ушачах.

На фасаде храма Опеки Божией Матери в деревне Королищевичи будет установлена табличка в честь Станислава Монюшко. Именно здесь, в имении графов Прушинских, создатель первой белорусской оперы получил свои первые уроки игры на органе.

В деревне Городище Минского района появится мемориальная доска Рудольфу и Софии Пищало. Там восстанавливают шляхетское захоронение рода. С именем Рудольфа Пищало связано одно из самых известных зданий Минска — Пищаловский замок, которому скоро исполнится 200 лет. В настоящее время в здании находится СИЗО №1 МВД.

Проект поддержали ОО Белорусский комитет «ИКОМОС», «Арт-сообщество имени Тадеуша Рейтана», «Таварыства беларускай мовы имени Франциска Скорины», а также историки, культурологи и экскурсоводы.

Международная выставка «Мемориал. Камнеобработка» проходит в Минске 7-9 февраля.