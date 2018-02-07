«Цмокi» впервые вышли в плей-офф Кубка ФИБА 7.02.2018, 21:49

Фото: tut.by

Столичные баскетболисты покуражились над черногорским «Морнар-Баром», выиграв со счетом 84:45.

«Цмокi-Мiнск» сегодня победили «Морнар Бар» и впервые вышли в плей-офф Кубка ФИБА (84:45), передает «Трибуна».

Напомним, победа столичного клуба в 7 очков в сегодняшней встрече гарантировала команде выход в следующий раунд. Столичный клуб справился с задачей, победив с разницей «+39».

Первый матч соперников завершился со счетом 83:76 в пользу черногорской команды.

Кубок ФИБА

Группа K

Цмокi-Мiнск – Морнар Бар Черногория 84:45 (22:10, 19:12, 24:12, 19:11)