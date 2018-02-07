Правнучка Костюшко уходит из французской политики 7.02.2018, 22:00

Натали Косцюшко-Моризе

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Одна из самых заметных женщин французской политики решила уйти в бизнес.

44-летняя Натали Костюшко-Моризе, одна из самых заметных женщин французской политики, известная всей Франции под прозвищем NKM, решила завершить карьеру в этой области. Ранее она избиралась депутатом, занимала министерские посты, но во время июньских выборов в парламент с треском проиграла — как и многие другие бывшие «звезды» — кандидату от партии Макрона, передает RFI.

В итоге Костюшко-Моризе решила уйти в бизнес, где начнет трудиться уже с февраля. Об этом в среду, 7 февраля, она заявила AFP. Информацию подтвердили и на ее новом месте работы: в CAPGEMINI, одной из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере информационных технологий. Костюшко-Моризе, у которой есть диплом знаменитой Политехнической школы — одного из самых престижных учебных заведений Франции, возглавит отдел кибербезопасности в американском представительстве компании.

Ранее политик занимала должности госсекретаря по развитию цифровой экономики (2009–2012), министра экологии и устойчивого развития (2010–2012), депутата Нацсобрания (2002–2012), первого вице-президента правой партии «Союз за народное движение» (2014–2015), была мэром Лонжюмо (2008–2013). В 2012 году возглавляла избирательный штаб Николя Саркози. В 2014 году проиграла выборы мэра Парижа, набрав в первом туре 45,5% голосов. В 2017 году боролась на праймериз правой партии «Республиканцы» за право выдвинуться в качестве кандидата в президенты Франции.

В июне 2017 года на выборах в Национальное собрание набрала только 18,13% и уступила депутатское место малоизвестному кандидату от макроновской партии «Вперед, Республика!».

Сейчас Натали Костюшко-Моризе все еще остается муниципальным депутатом Парижа, «но уйдет с этого поста нынешним летом», сообщили AFP источники из ее окружения.